„Reabilităm teatrul de vară din Parcul Herăstrău. Arată rău! Proiectul prin care va trece la Administraţia Domeniului Public al Municipiului Bucureşti, de la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase”, a fost votat azi, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu. Este parte din patrimoniul Bucureştiului, însă nu este folosit la adevărata sa valoare. În vara acestui an, la teatru, sunt programate doar opt spectacole”, anunţă Primăria Municipiului Bucureşti, precizând că scaunele sunt incomode, aleile degradate, gardurile ruginite.

Parcul, reabilitat complet în 2007

Potrivit PMB, parcul a fost reabilitat complet ultima oară în 2007, dar de atunci nu a fost întreţinut corespunzător şi doar arena a fost refăcută în 2023, ceea ce nu e suficient.

„A mai fost reabilitat, dar nu e suficient. E nevoie de panouri fotoabsorbante, e gard în gard cu reşedinţa Casei Regale, nu vrei să deranjezi. Îl dăm o perioadă la Administraţia Domeniului Public pentru că are capacitatea admistrativă”, a explicat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Primarul anunţă că parcul va fi transformat într-o grădină de vară unde se vor ţine evenimente de calitate.

„Întreg parcul va intra fi reabilitat şi revitalizat. Începem cu malurile, care sunt surpate şi vor fi puse în siguranţă. În maximum trei săptămâni, vrem să ne apucăm de treabă Apoi, ne vom ocupa de parc pe bucăţi: vom face un masterplan şi vom gândi teme de proiectare cu ajutorul specialiştilor. Sperăm ca, până la finalul anului, să avem toată documentaţia necesară pregătită. Punem Parcul Herăstrău la punct! Aşa cum am promis!”, mai anunţă Ciucu.