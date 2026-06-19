Împreună cu Maia Sandu, liderii europeni vor trece în revistă progresele semnificative înregistrate în relaţiile UE-Moldova şi vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare a Republicii Moldova la UE, în urma deschiderii negocierilor privind aşa-numitul "grup tematic al elementelor fundamentale", a anunțat vineri Executivul european într-un comunicat.

Acest grup tematic cuprinde valorile şi principiile fundamentale pe care este construită UE, în special statul de drept şi funcţionarea instituţiilor democratice.

Organizat la doar câteva zile după deschiderea acestor negocieri istorice cu Republica Moldova, precum şi cu Ucraina, summitul cu Republica Moldova va transmite încă un semnal puternic al angajamentului continuu al UE faţă de calea europeană a acestei ţări, se menţionează în comunicatul executivului european.

Liderii vor discuta despre progresele înregistrate în punerea în aplicare a agendei de reforme a Republicii Moldova în cadrul Planului de creştere, care a deblocat deja fonduri UE în valoare de 504 milioane de euro.

De asemenea, summitul va oferi ocazia de a consolida cooperarea în domenii de interes comun, inclusiv conectivitatea, energia, educaţia, contactele interpersonale dintre europeni şi moldoveni şi apărarea împotriva ameninţărilor hibride.