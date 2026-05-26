Traian Băsescu redevine cetăţean al Republicii Moldova. Maia Sandu: „Vă aşteptăm acasă!”

Maia Sandu a subliniat că Traian Băsescu a susţinut cetăţenii Republicii Moldova cu toată puterea şi necondiţionat, indiferent de guvernări, "pentru că ştie câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română şi pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte - spre un viitor european".
"Pentru aceasta, domnul Băsescu este respectat şi aşteptat ca un frate aici, în Republica Moldova", a notat preşedintele Republicii Moldova.
"În numele cetăţenilor noştri, îi mulţumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăţi istorice şi a facilitat redobândirea cetăţeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noştri şi a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reuşit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu şi am onoarea să-i acordăm cetăţenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de azi sunteţi nu doar fratele nostru, ci şi concetăţeanul nostru. Vă aşteptăm acasă!", a scris Maia Sandu pe Facebook.
”Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Vă mulțumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldsova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român”, a scris fostul președinte pa pagina sa de Facebook.
Traian Băsescu a obţinut cetăţenia Republicii Moldova în 2016 prin decretul preşedintelui de atunci, Nicolae Timofti. Totuşi, un an mai târziu, următorul preşedinte, socialistul prorus Igor Dodon i-a retras-o. Deşi a contestat decizia, instanţele din Republica Moldova au confirmat retragerea cetăţeniei.