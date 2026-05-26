Traian Băsescu redevine cetăţean al Republicii Moldova. Maia Sandu: „Vă aşteptăm acasă!”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Traian basescu inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a reprimit cetăţenia Republicii Moldova, potrivit unui anunţ făcut de preşedintele Maia Sandu într-o postare pe pagina sa de Facebook, informează marţi Deschide.md.

autor
Mihaela Ivăncică

Maia Sandu a subliniat că Traian Băsescu a susţinut cetăţenii Republicii Moldova cu toată puterea şi necondiţionat, indiferent de guvernări, "pentru că ştie câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română şi pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte - spre un viitor european".

"Pentru aceasta, domnul Băsescu este respectat şi aşteptat ca un frate aici, în Republica Moldova", a notat preşedintele Republicii Moldova.

"În numele cetăţenilor noştri, îi mulţumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăţi istorice şi a facilitat redobândirea cetăţeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noştri şi a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reuşit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu şi am onoarea să-i acordăm cetăţenia Republicii Moldova. Domnule Băsescu, de azi sunteţi nu doar fratele nostru, ci şi concetăţeanul nostru. Vă aşteptăm acasă!", a scris Maia Sandu pe Facebook.

”Prin Decretul Nr.629-X, din data de 26.05.2026, Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Vă mulțumesc Doamnă Preşedinte Maia Sandu şi vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldsova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român”, a scris fostul președinte pa pagina sa de Facebook.

Traian Băsescu a obţinut cetăţenia Republicii Moldova în 2016 prin decretul preşedintelui de atunci, Nicolae Timofti. Totuşi, un an mai târziu, următorul preşedinte, socialistul prorus Igor Dodon i-a retras-o. Deşi a contestat decizia, instanţele din Republica Moldova au confirmat retragerea cetăţeniei.

Sentința primită de fostul lider de sindicat DGASPC Bacău după ce a incendiat 9 autoturisme ale instituției

Sursa: Agerpres

Etichete: Republica Moldova, traian basescu, Maia Sandu,

Articol recomandat de sport.ro
Cum arată ultima ”bijuterie” lansată de BMW: ”Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru viitor”
Cum arată ultima ”bijuterie” lansată de BMW: ”Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru viitor”
Citește și...
Stiri Politice
Traian Băsescu, avertisment pentru Nicușor Dan: „Este o capcană”

Fostul președinte Traian Băsescu susține că PSD și PNL îi întind „o capcană” președintelui Nicușor Dan prin faptul că nu vor să desemneze un nou premier și îi predau această responsabilitate șefului statului.
Stiri Politice
Traian Băsescu, despre criza politică: Pur şi simplu nişte amatori de proastă calitate, care îngroapă ţara. Nişte caraghioşi

Fostul preşedinte Traian Băsescu îi critică în termeni duri pe preşedintele Nicuşor Dan şi pe reprezentanţii principalelor partide pro-europene, spunând că niciunul nu ţine cont de Constituţie.
Stiri Politice
Traian Băsescu: „S-a răsuflat Mesia Georgescu, acum s-a inventat alt Mesia - Mesia Bolojan”

Traian Băsescu consideră că singura soluţie pentru ieşirea din criza politică actuală ar fi reluarea funcţionării coaliţiei de guvernare şi lăsarea deoparte a orgoliilor liderilor politici, el apreciind că nu se pot face alegeri anticipate.

Recomandări
Stiri Politice
Un an la Cotroceni cu Nicușor Dan. De ce este criticat acum președintele României de unii dintre foștii săi susținători

În 26 mai 2026 se împlinește un an de când Nicușor Dan a depus jurământul ca președinte al României. Un an cu vizite diplomatice importante, numiri controversate la parchetele de justiție și o criză politică guvernamentală de amploare.

Știri Actuale
Sondaj INSCOP: 27% dintre români văd corupția drept principala problemă a țării. Salariile și pensiile, marile priorități

Românii consideră, în proporţie de 27,8%, că principala problemă a României este corupţia, conform unui sondaj INSCOP.

Știri Actuale
CSM atacă dur noua lege a salarizării și avertizează asupra unui pericol pentru justiție: „Conține soluții normative absurde”

Consiliul Superior al Magistraturii reacționează ferm după publicarea Proiectului de Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, acuzând că prevederile propuse afectează grav independența justiției.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 26 Mai 2026

03:30:27

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Mai 2026

01:57:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Cel mai mare zăcământ al României

43:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Fotbalistul român cotat la 10.000.000€, în Bundesliga!

Sport

Ce a văzut Parisul, încântător: „Magic! Unul dintre cei mai mari din toate timpurile“