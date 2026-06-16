Clusterul "Valori fundamentale" - primul deschis şi ultimul închis, fiind considerat coloana vertebrală a întregului proces - acoperă statul de drept, sistemul judiciar, drepturile fundamentale şi lupta împotriva corupţiei şi acţionează ca axă centrală a întregului proces de aderare.

Maia Sandu: Astăzi avem un motiv în plus să fim încrezători

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat deschiderea negocierilor de aderare la UE, relatează Moldpres.

"Astăzi, Republica Moldova a mai făcut un pas pe drumul său european: am deschis negocierile pe primul grup de capitole, Valori fundamentale. (...) Am ajuns aici datorită muncii pe care am depus-o împreună şi efortului oamenilor care cred în viitorul european al Republicii Moldova. Ţara noastră avansează, iar drumul care a mai rămas cere în continuare perseverenţă. Dar astăzi avem un motiv în plus să fim încrezători: aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Moldova nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate pe care deja o construim", a declarat Maia Sandu.

La rândul său, premierul R.Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că decizia de deschidere a negocierilor de aderare reprezintă un moment istoric şi transformă procesul de integrare europeană într-o realitate concretă pentru cetăţeni.

"Acum zece ani, Republica Moldova era considerată un stat capturat. Astăzi, Comisia Europeană recunoaşte că suntem una dintre ţările candidate care au înregistrat cele mai rapide şi mai importante progrese în domeniul reformelor democratice. Ratingul de ţară a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii 25 de ani, iar instituţiile sunt mai puternice şi mai pregătite să îşi protejeze cetăţenii", a declarat Munteanu, după Conferinţa Interguvernamentală R.Moldova - UE desfăşurată la Luxemburg.

Marta Kos: Deschiderea negocierilor, o recunoaştere a progreselor realizate de Republica Moldova

Deschiderea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru Clusterul 1 - "Valori fundamentale" reprezintă o recunoaştere oficială a progreselor realizate de Republica Moldova în procesul de reformare, a declarat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, după Conferinţa Interguvernamentală R.Moldova - UE.

Oficialul european a calificat momentul drept unul important pentru parcursul european al Republicii Moldova şi a subliniat că decizia adoptată reflectă eforturile depuse de autorităţile de la Chişinău în ultimele luni.

"Avem şi o listă de recomandări privind reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei. Comisia aşteaptă acum ca şi Consiliul să lucreze pentru deschiderea celorlalte cinci grupuri de capitole", a precizat oficialul european.

Potrivit acesteia, următoarea etapă a procesului de negociere presupune stabilirea unor puncte de referinţă interimare, care vor permite ulterior închiderea capitolelor de negociere.

Marta Kos a lansat totodată un apel către forţele politice şi societatea moldovenească pentru a susţine în comun agenda de reforme şi a remarcat că Republica Moldova menţine un ritm bun al reformelor şi beneficiază de un sprijin financiar fără precedent din partea Uniunii Europene.

Amintind de participarea sa recentă la Conferinţa de investiţii UE-Moldova de la Chişinău, Marta Kos a subliniat că Bruxellesul intenţionează să investească peste un miliard de euro în economia Republicii Moldova.

"Angajamentul financiar şi intenţia noastră sunt de a investi mai mult de un miliard de euro în economia moldovenească. Acest lucru face ca integrarea europeană să devină o realitate palpabilă pentru toţi moldovenii", a declarat oficialul european.

Vicepremier ucrainean: Bruxelles-ul şi Kievul au trecut Rubiconul

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a descris totodată deschiderea negocierilor drept "cel mai mare pas către aderarea Ucrainei din decembrie 2023", când Consiliul European a dat undă verde negocierilor, în ciuda faptului că Ungaria a părăsit sala pentru a evita blocarea oficială a deciziei.

"De data aceasta, nimeni nu a trebuit să iasă la o cafea", a glumit ea la conferinţa de presă comună cu viceprim-ministrul Ucrainei pentru integrare europeană şi euroatlantică, Taras Kaceka.

Bruxelles-ul şi Kievul au trecut Rubiconul, a răspuns Kaceka, pentru care "Conferinţa interguvernamentală - în timpul căreia a avut loc deschiderea - este ca o liturghie".

"Astăzi s-a produs această minune creştină: clusterul - aşa cum sunt cunoscute blocurile tematice care grupează cele 35 de capitole tehnice de adaptare la legislaţia europeană - este deschis", a declarat el.

Zelenski: Un semnal puternic că progresul Europei nu poate fi oprit

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că deschiderea primului cluster de negocieri a transmis un semnal puternic că progresul Europei nu poate fi oprit, conform comentariilor publicate pe conturile sale de socializare şi citate de dpa.

În timpul unei escale în capitala Republicii Moldova, Chişinău, în drum spre summitul G7 din Franţa, Zelenski a declarat că Ucraina şi R.Moldova au colaborat îndeaproape ani de zile în procesul de integrare în UE şi că, în cele din urmă, vor obţine împreună statutul de membru.

El a descris accelerarea procesului de aderare drept un răspuns adecvat al Europei la războiul continuu al Rusiei împotriva Ucrainei, aflat acum în al cincilea an, şi a apreciat că reflectă o decizie politică de care Europa avea nevoie.

Zelenski a adăugat că începerea negocierilor arată că eforturile susţinute dau roade după ani de pregătiri.

Cu toate acestea, statele membre au transmis Kievului şi lista lor de reforme în aşteptare: un sistem judiciar independent, achiziţii publice transparente şi garanţii mai puternice împotriva corupţiei şi a crimei organizate, potrivit lui Kos.

Kos anunţase mai devreme în cursul zilei de luni că Bruxelles-ul se aşteaptă să deschidă cele cinci clustere rămase în iulie, acoperind subiecte variind de la piaţa internă şi competitivitate până la agenda verde, agricultură şi relaţii externe.

Potrivit EFE, comisarul european a descris ziua drept o "mega-luni pentru procesul de extindere europeană", făcând aluzie şi la închiderea a două capitole pentru Muntenegru.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a numit deschiderea primului cluster de negocieri un "pas uriaş înainte" şi a lăudat Ucraina pentru progresele remarcabile înregistrate în domeniul reformelor.

Un proces de durată

Procesul de negociere a aderării este împărţit în şase grupuri tematice (clustere), care cuprind un total de 33 de capitole. Alte două capitole sunt negociate în afara acestor grupuri.

Ţările în curs de aderare trebuie să se alinieze pe deplin la legislaţia şi standardele UE. Aceasta înseamnă că negocierile durează de obicei ani de zile şi nu există nicio garanţie că acestea vor fi încheiate cu succes. Actualii membri ai UE trebuie să convină în unanimitate asupra deschiderii şi închiderii capitolelor de negociere, ceea ce implică riscul apariţiei unui impas.

De exemplu, UE a lansat negocierile de aderare cu Turcia în 2005, dar acestea sunt acum complet suspendate din cauza îngrijorărilor legate de democraţie, statul de drept şi drepturile fundamentale, aminteşte dpa.

În cazul Ucrainei, se aşteaptă ca discuţiile de aderare să dureze cel puţin un deceniu şi să fie finalizate abia după încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Corupţia şi absenţa statului de drept sunt văzute ca două domenii principale de reformă pentru Ucraina.

În ultimul deceniu, Kievul a înfiinţat mai multe instituţii noi menite să combată corupţia, dar unele dintre aceste agenţii s-au confruntat ele însele cu acuzaţii şi au ajuns să fie anchetate.

Sistemul fiscal al Ucrainei este, de asemenea, considerat o altă provocare majoră.

Uneori, chiar şi în timp de pace, veniturile guvernamentale au fost insuficiente pentru a acoperi integral cheltuielile publice, iar Kievul s-a bazat pe ajutorul extern, mai scrie dpa.