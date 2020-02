Substanța depistată în cantități uriașe în aerul din Wuhan. Ar indica un număr mult mai mare de morți

De asemenea, un nivel ridicat de dioxid de sulf a fost indicat și deasupra orașului Chongqing, care se se află de asemenea în carantină din cauza noului coronavirus.

Oamenii de știință spun că dioxidul de sulf apare de obicei în urma incinerării cadavrelor sau a deșeurilor medicale. Astfel, concentrația ridicată de SO2 produce îngrijorări că numărul deceselor provocate de coronavirus ar putea fi mult mai mare decât cel raportat oficial.

Datele indicate de platforma Windy.com arată o cantitate de 1.350 de micrograme de dioxid de sulf pe metrul cub, în weekend. Asta în timp ce Organizația Mondială a Sănătății avertizează că oamenii nu trebuie să fie expuși mai mult de 10 minute la concetrații de SO2 ce depășesc 500 de micrograme per metrul cub.

Data from https://t.co/oDMad8pquE shows a massive release of sulfur dioxide gas from the outskirts of Wuhan, commonly associated with the burning of organic matters. Levels are elevated, even compared with the rest of China. pic.twitter.com/XgBfJd7dDS