SUA susțin că ”vor fi necesare schimburi teritoriale” pentru oprirea războiului Rusia-Ucraina. Condiția impusă de Putin

Potrivit presei americane, Vladimir Putin ar fi sugerat că este gata să oprească invazia pe liniile actuale ale frontului din Ucraina, dar vrea concesii majore, inclusiv recunoașterea pe plan internațional a anexării Crimeii.

Oficiali de rang înalt din Regatul Unit, Franța, Germania, Ucraina și Statele Unite au discutat la Londra despre un armistițiu între Rusia și Ucraina. Emisarul lui Trump pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg, a participat la discuții în locul emisarului special al Washingtonului, Steve Witkoff și șefului diplomației americane, Marc Rubio, care au descris întâlnirile de astăzi din capitala britanică drept "discuții tehnice".

”Am înaintat o propunere foarte clară atât rușilor, cât și ucrainenilor. A sosit momentul fie ca aceștia să spună "da", fie ca Statele Unite să se retragă din acest proces. Am încercat cu adevărat să înțelegem lucrurile din perspectiva ambelor părți – ce este cel mai important pentru ucraineni, ce contează cel mai mult pentru ruși – și cred că am pus la punct o propunere foarte echitabilă. Vom vedea dacă europenii, rușii și ucrainenii pot, în cele din urmă, să ducă acest proces la bun sfârșit”, a declarat JD Vance, vice-președintele SUA.

Condiția pentru care Rusia ar opri invazia

Există tot mai multe speculații că Rusia ar putea fi dispusă să oprească invazia de-a lungul liniilor actuale ale frontului, în schimbul unor concesii semnificative.

Dar Kremlinul a respins categoric informațiile conform cărora Vladimir Putin ar fi oferit oprirea invaziei din Ucraina. ”Din câte înțelegem, nu a fost încă posibilă apropierea pozițiilor pentru anumite subiecte, motiv pentru care această întâlnire (cu Rubio și Witkoff) nu a avut loc. Continuăm contactele noastre cu americanii, nu avem contacte cu europenii și nici cu ucrainenii. Deși președintele Putin rămâne deschis unor astfel de contacte”, susține Dmitry Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Propunerea de pace din partea Statelor Unite, discutată la Londra, prevede ca Washingtonul și capitalele europene să recunoască anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia – o eventualitate respinsă ferm de Volodimir Zelenski.

”Ucraina nu recunoaște legal ocupația Crimeii. Nu există nimic de discutat aici. Este în afara Constituției noastre. Acesta este teritoriul nostru - teritoriul poporului ucrainean. Nu putem pur și simplu să spunem "de ce nu (l-am ceda)"... Așa ceva nu se va întâmpla”, a reacționat Volodimir Zelenski.

Ce le-ar fi transmis Putin americanilor

Potrivit presei americane, Vladimir Putin i-ar fi semnalat emisarului american Witkoff că este dispus să renunțe la pretențiile sale maxime de anexare a regiunii Donbas - în est, Herson și Zaporojie - în sud, chiar dacă forțele ruse nu controlează în întregime aceste provincii ucrainene. Astfel planul de pace propus de Washington propune înghețarea conflictului pe liniile actuale ale frontului.

”Nu, nu am spus asta. Ceea ce am spus este că linia actuală, sau undeva în apropierea acesteia, va fi, reperul după care se vor trasa, în cele din urmă, noile granițe ale conflictului. Desigur, asta înseamnă că atât ucrainenii, cât și rușii vor trebui să renunțe la o parte din teritoriile pe care le dețin în prezent. Vor fi necesare unele schimburi teritoriale. Așa că nu aș spune că este vorba despre liniile exacte, dar ceea ce ne dorim este ca vărsarea de sânge să înceteze. Iar singura cale reală de a opri uciderea este ca ambele armate să depună armele, să înghețe conflictul și să treacă la treabă”, a adăugat JD Vance.

Dar Vladimir Putin este nemulțumit ca armata duce lipsă de anumite tipuri de arme, deși producția a crescut mereu de la începerea războiului din Ucraina. Trupele au primit peste 4.000 de blindate, 180 de avioane și elicoptere de luptă. De asemenea, au fost livrate peste un milion și jumătate de drone de diferite tipuri. Oricum, Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, după o scurtă acalmie de Paște.

Nouă oameni au fost uciși, și câteva zeci răniți, unii grav, în orașul Marhanets, din estul Ucrainei, când o dronă rusească a lovit un autobuz care transporta muncitori.

