În mai puțin de două săptămâni, au fost identificate peste 1.000 de expedieri suspecte în cadrul Operațiunii Hydra, desfășurată de Direcția pentru Combaterea Drogurilor, Parchet și Agenția Vamală, relatează novinite.com.

Oficialii spun că pachetele confiscate conțineau narcotice ascunse în vape-uri, bomboane, biscuiți, acadele și produse similare, ceea ce arată o tendință în creștere a traficului de droguri prin platforme de comerț electronic care operează în țările europene.

Adjuncta procurorului-șef din Sofia, Desislava Petrova, a declarat că anchetatorii au interceptat un număr semnificativ de colete într-un interval foarte scurt de timp.

„În timpul Operațiunii Hydra, un număr uriaș de expedieri – 1.050 – care conțineau narcotice, masă vegetală uscată, canabis, vape-uri, acadele și alte produse au fost confiscate într-o perioadă scurtă de timp. Acestea erau trimise din țări europene prin intermediul platformelor online de comerț electronic… Există cazuri în care livrările au fost comandate de copii, iar chiar părinții căutau coletul copiilor lor fără să știe ce conținea”, a spus ea.

Autoritățile subliniază că investigația este în desfășurare, iar procedurile preliminare au fost deja demarate. Petrova i-a îndemnat și pe părinți să fie foarte atenți la ceea ce comandă minorii online și la sursele pe care le folosesc.

Directorul adjunct al Agenției Vamale, Stefan Bankov, a descris operațiunea drept un răspuns la creșterea rapidă a traficului online de droguri prin servicii de curierat.

„În doar 12-13 zile, ofițerii au identificat peste 1.000 de expedieri care conțineau narcotice în cadrul diferitelor companii de transport. Acestea erau ascunse în vape-uri, biscuiți, bomboane și alte produse”, a declarat el, adăugând că metodele de disimulare au devenit tot mai sofisticate.

Bankov a confirmat, de asemenea, că până în acest moment nu au fost efectuate arestări. El a explicat că expedierile au fost comandate de mai mulți destinatari din întreaga țară prin intermediul unor platforme din UE, dar a subliniat că fiecare caz este investigat conform legislației bulgare.

Oficialii au precizat că toate coletele comandate prin canale online sunt supuse controalelor vamale, iar orice transport care conține substanțe ilegale va fi interceptat înainte de a ajunge pe piață.