SUA renunță la moneda de un cent după 232 de ani. Producția costă mai mult decât valoarea nominală

13-11-2025 | 07:35
cent moneda
Statele Unite au emis miercuri ultima monedă de un cent, a cărei producție depășea valoarea sa nominală, punând capăt unei tradiții de 232 de ani, potrivit AFP.

Aura Trif

„Moneda de un cent a jucat mult timp un rol important în viaţa de zi cu zi a americanilor, de la începuturile sistemului economic şi până în prezent. Cu toate acestea, factorii economici şi industriali, combinaţi cu evoluţia comportamentului consumatorilor, au făcut ca producţia acesteia să devină neviabilă”, a subliniat administraţia.

„În ultimul deceniu, costul de producţie al fiecărui penny (moneda de un cent) a crescut de la 1,42 cenţi la 3,69 cenţi per penny”, a precizat Monetăria. „Se estimează că există 300 de miliarde de penny în circulaţie, ceea ce depăşeşte cu mult cantitatea necesară pentru tranzacţii”, potrivit comunicatului.

Preşedintele american Donald Trump a cerut în februarie să se oprească producţia acestei monede, pentru a reduce cheltuielile publice. „Să eliminăm risipa din bugetul marii noastre naţiuni, chiar dacă este vorba de cent cu cent”, a declarat el.

Monetăria precizează că intenţionează să bată monede de un cent în viitor, dar numai ca monede de colecţie.

Şi alte ţări au renunţat deja la producţia monedelor de un cent, cum ar fi vecina Canada în 2012, tot din motive de costuri şi de uzanţă.

