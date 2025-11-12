Akon a fost arestat în SUA pentru câteva ore. Care a fost motivul

Cântărețul și producătorul Akon a fost închis temporar în Georgia, SUA, după ce a fost arestat din cauza unui mandat de arestare neexecutat, conform autorităților locale.

Artistul de 52 de ani a fost reținut de poliția din Chamblee la data de 7 noiembrie, pe baza unui mandat de arestare emis din Roswell, potrivit raportărilor de la TMZ, potrivit metro.co.uk.

Conform înregistrărilor din închisoarea din comitatul DeKalb, acesta a fost încarcerat și reținut timp de câteva ore înainte de a fi eliberat mai târziu în aceeași zi.

Mandatul pentru arestarea lui a fost emis cu două luni în urmă, după ce poliția a descoperit că el conducea cu permisul suspendat, potrivit unui mandat de arestare obținut de The Independent.

Departamentul de Poliție din Roswell a declarat pentru publicația citată că, în septembrie, poliția l-a găsit pe Akon blocat pe marginea drumului cu Tesla Cybertruck-ul său din cauza unei baterii descărcate.

Mașina lui a fost remorcată, iar polițiștii au descoperit că acesta avea permisul suspendat din cauza unei absențe la o audiere în instanță din ianuarie 2023.

Polițiștii i-au dat o amendă, i-au confiscat permisul și au ridicat o țigară electronică ilegală de la artist.

Akon a fost ulterior arestat pe baza unui mandat emis pe 7 noiembrie.

Nici Akon și nici reprezentanții săi nu au făcut declarații publice până la acest moment.

Cântărețul, nominalizat de cinci ori la premiile Grammy, a fost una dintre vocile definitorii ale anilor 2000 cu hituri precum „Lonely,” „I Wanna Love You” și „Smack That.”

