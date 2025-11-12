Akon a fost arestat în SUA pentru câteva ore. Care a fost motivul

12-11-2025 | 21:59
Akon
Cântărețul și producătorul Akon a fost închis temporar în Georgia, SUA, după ce a fost arestat din cauza unui mandat de arestare neexecutat, conform autorităților locale.

Claudia Alionescu

Artistul de 52 de ani a fost reținut de poliția din Chamblee la data de 7 noiembrie, pe baza unui mandat de arestare emis din Roswell, potrivit raportărilor de la TMZ, potrivit metro.co.uk

Conform înregistrărilor din închisoarea din comitatul DeKalb, acesta a fost încarcerat și reținut timp de câteva ore înainte de a fi eliberat mai târziu în aceeași zi.

Mandatul pentru arestarea lui a fost emis cu două luni în urmă, după ce poliția a descoperit că el conducea cu permisul suspendat, potrivit unui mandat de arestare obținut de The Independent.

Departamentul de Poliție din Roswell a declarat pentru publicația citată că, în septembrie, poliția l-a găsit pe Akon blocat pe marginea drumului cu Tesla Cybertruck-ul său din cauza unei baterii descărcate.

Mașina lui a fost remorcată, iar polițiștii au descoperit că acesta avea permisul suspendat din cauza unei absențe la o audiere în instanță din ianuarie 2023.

Polițiștii i-au dat o amendă, i-au confiscat permisul și au ridicat o țigară electronică ilegală de la artist.

Akon a fost ulterior arestat pe baza unui mandat emis pe 7 noiembrie.

Nici Akon și nici reprezentanții săi nu au făcut declarații publice până la acest moment.

Cântărețul, nominalizat de cinci ori la premiile Grammy, a fost una dintre vocile definitorii ale anilor 2000 cu hituri precum „Lonely,” „I Wanna Love You” și „Smack That.”

Procurorii din Milano anchetează „lunetiștii de weekend” din timpul războiului civil din Bosnia. „Oameni care plăteau”

Sursa: metro.co.uk

