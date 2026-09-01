NABEP este al doilea cel mai mare producător privat de petrol din Venezuela. Potrivit Casei Albe, compania a acordat Biroului pentru Capital Strategic din cadrul Departamentului de Război al SUA o participație de 35% la compania-mamă, ceea ce ar putea reprezenta „sute de miliarde de dolari ca valoare și dividende pentru Statele Unite”, scrie CNBC.

Președintele Donald Trump a anunțat vineri un acord cu Caracasul care ar urma să ofere Statelor Unite controlul majoritar asupra a 65 de miliarde de barili de petrol, echivalentul a aproximativ 20% din uriașele rezerve petroliere ale Venezuelei. Spre comparație, Statele Unite aveau aproximativ 46 de miliarde de barili de rezerve dovedite de petrol la sfârșitul anului 2024, potrivit datelor oficiale.

Într-un document publicat luni seară, guvernul american a precizat că va avea dreptul să cumpere, la costul de producție, o cotă garantată de 20% din petrolul extras din toate câmpurile actuale și viitoare operate de NABEP. Măsura face parte din eforturile de refacere a rezervelor strategice de petrol ale Statelor Unite.

Guvernul SUA va avea, de asemenea, „drept de preempțiune” pentru achiziționarea celorlalte 80% din producția NABEP, ceea ce transformă Washingtonul în cumpărătorul prioritar al resurselor energetice produse de companie.

Analiștii rămân însă sceptici că acest acord petrolier de amploare va putea crește semnificativ producția energetică a Statelor Unite și va reduce prețurile carburanților pentru americani pe termen scurt.

Sunt necesare investiții uriașe pentru exploatarea bogatelor resurse ale Venezuelei, a cărei producție de petrol se menține la doar o fracțiune din capacitatea sa, după decenii de administrare defectuoasă, investiții insuficiente și sancțiuni.

NABEP intenționează, de asemenea, să investească până la 100 de miliarde de dolari în noi infrastructuri petroliere în Venezuela pentru creșterea producției, potrivit Casei Albe.

Conform acordului, compania ar urma să plătească guvernelor venezuelene aproximativ 200 de miliarde de dolari sub formă de redevențe și taxe în primii 25 de ani.