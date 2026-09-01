În discursul susținut în fața diplomaților, șeful statului a declarat că ”a fost o criză politică care ne-a depășit previziunile”.

”Îmi pare rău că nu am reușit, așa cum ne-am fi dorit, să realizăm rotația în cursul acestei veri. A fost o criză politică care ne-a depășit previziunile și sper ca, în relația cu viitorul Guvern, oricare va fi el, să reușim să găsim poziția potrivită pentru Ministerul de Externe.

Pentru că există, știm toți, există chestiuni logistice importante, amânate, și pe partea de finanțare, și pe partea de sedii administrative ale României în afară, și politică externă, inclusiv din perspectivă economică, este o zonă asupra căreia trebuie să ne concentrăm, deci sper că, pe partea administrativă, vom avea niște progrese în cursul anului care urmează”, a declarat Nicușor Dan.

De peste 130 de zile, România are la vârf un guvern demis.

Recent, PSD a decis să participe la guvernare, chiar dacă nu sunt garantate cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou cabinet.

PNL vrea în opoziție, la fel și USR, în schimb cei de la UDMR par deciși să voteze orice nume va propune președintele. La rândul său, George Simion anunță ca parlamentarii AUR cer alegeri anticipate.