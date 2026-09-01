Șeful statului și-a început, la Palatul Cotroceni, discursul, cu problema securității și a dedicat acestui subiect o mare parte din timpul său petrecut aici cu diplomații români. A menționat formatele internaționale din acest domeniu, din care România face parte și pe care, spune Nicușor Dan, este important să le menținem și să le întărim, inclusiv prin pe cale diplomatică.

Vorbim aici despre summit-ul B9, Coaliția de Voință, Consiliul Păcii, formatul Helsinki, printre altele. De asemenea, a menționat președintele și parteneriatele bilaterale pe care, de asemenea, este esențială să le dezvoltăm. În acest sens, spune relația cu Statele Unite că am făcut progrese, este o relație foarte importantă pentru țara noastră, dar ne-am dori o prezență mai mare pe partea economică a companiilor americane la noi în țară.

”Parteneriatul cu Statele Unite, foarte important pentru România. Aici, în opinia mea, am progresat și ne dorim, dincolo de parteneriatul de securitate, care progresează, ne dorim o prezență economică mai importantă a companiilor americane în România”, a spus președintele.

A menționat, de exemplu, și relația cu Uniunea Europeană, bineînțeles, unde e important să avem o contribuție și să sprijinim extinderea acesteia, fie că vorbim despre Ucraina, Republica Moldova, Balcanii de Vest, dar a menționat că nu trebuie să neglijăm nici țări precum India sau țările MERCOSUR, deoarece acestea pot aduce capital străin în țara noastră.

Pe de altă parte, a atins și subiectul rotației diplomaților, președintele Nicușor Dan, pentru că știm că zeci de diplomați așteaptă să fie schimbați, pentru că li s-au terminat mandatele. Intenția era să se întâmple acest lucru în această vară, dar, spune președintele, nu s-a putut realiza acest lucru din cauza crizei politice care s-a prelungit mai mult decât credeam, dar speră ca în perioada următoare să rezolve această chestiune.

De asemenea, președintele a menționat și că este important să avem la Ministerul de Externe, în viitorul Executiv, pe cineva care se poate ocupa de partea administrativă. Așa după cum știm, în aceste zile au loc discuții pentru formarea guvernului.