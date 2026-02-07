Preşedintele Trump s-a angajat să impună reducerea exporturilor „ilicite” de petrol şi produse petrochimice ale Iranului în cadrul campaniei de „presiune maximă” împotriva acestei ţări, a transmis Departamentul de Stat.

Pentagonul a trimis în zona Golfului portavionul USS Abraham Lincoln împreună cu o grupare navală ce cuprinde şi trei distrugătoare lansatoare de rachete, în timp ce ameninţă Iranul cu o acţiune militară dacă nu renunță la programul nuclear și la fabricarea rachetelor balistice.

Potrivit publicaţiei Axios, pentru Washington orice acord cu Teheranul ar trebui să includă predarea, de către acesta a întregului stoc de uraniu îmbogăţit plafonarea stocului de rachete cu rază lungă de acţiune şi încetarea sprijinului pentru o serie de grupări armate din regiune.

Însă, obiectivul mai larg urmărit de Trump pare a fi înlăturarea regimului fundamentalist de la Teheran.