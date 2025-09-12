Schimb de replici între Trump și premierul Poloniei, după incidentul dronelor rusești. Tusk: „Atacul nu a fost o greșeală”

Stiri externe
12-09-2025 | 20:14
Secretarul general al NATO a numit incursiunea cu drone în spațiul aerian al Poloniei cea mai mare concentarea de violări în spațiul aerian al alinaței nord Atlantice. Astăzi, Rusia și Belarus au început manevre comune de amploare.

Polonia desfășoară 40.000 de soldați și a închis granița cu Belarus după incursiunea dronelor rusești, adânc în spațiul său aerian.

Marcin Kierwiński, ministrul de Interne al Poloniei: Facem acest lucru pentru siguranța cetățenilor noștri. Rusia s-a comportat agresiv față de Polonia în ultimele zile și, de-a lungul multor ani, s-a comportat agresiv față de întreaga lume civilizată. Această decizie (de a închide granița), așa cum a spus prim-ministrul Donald Tusk, este un răspuns la probleme legate de securitatea Poloniei, referitoare la exerciții militare specifice și agresive împotriva Poloniei, care încep în Belarus.

Pentru prima dată din 2022, Minsk și Moscova desfășoară manevre militare comune de amploare – terestre, aeriene și navale. Iar unele dintre aceste exerciții militare sunt foarte aproape de frontiera poloneză.

Manevrele ruso-belaruse cu numele de cod Zapad – adică Occident – 2025 îngrijorează atât Kievul, cât și aliații săi Letonia și Lituania, care se învecinează cu Belarusul.

Citește și
soldati, rusi
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă

Ajutoare pentru armata poloneză

Pe de altă parte, ca răspuns la incursiunea fără precedent a dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, Olanda și Cehia au anunțat că trimit sisteme de apărare antiaeriană în Polonia. Germania și Franța contribuie cu avioane Eurofighter și Rafale.

Jean-Noël Barrot, ministrul de Externe al Franței: Intenționat sau nu. Accidental sau nu. Toate acestea sunt foarte grave și absolut inacceptabile. Președintele Republicii a decis să trimită trei avioane de vânătoare Rafale, a căror misiune va fi să detecteze și, dacă este necesar, să distrugă drone care ar putea amenința teritoriul Poloniei și al altor țări.

În primele ore ale zilei de miercuri, Polonia s-a confruntat cu o incursiune fără precedent – 19 drone rusești au pătruns în spațiul său aerian. Trei au fost doborâte. Altele s-au prăbușit în estul Poloniei.

Thomas Withington, expert în război electronic la Royal United Services Institute: Impresia mea, pe baza informațiilor pe care le am în acest moment, este că a fost o acțiune deliberată, care putea fi pusă la cale de ruși și belaruși, posibil pentru a vedea cât de eficientă este reacția Poloniei împotriva dronelor. Să testeze cât de bun este sistemul lor de apărare aeriană. Din punct de vedere strategic, să vadă reacția NATO. Va exista un răspuns armat la aceasta?

Potrivit Der Spiegel, care citează surse din NATO, unele dintre dronele care au violat spațiul aerian polonez puteau viza centrul logistic polonez Rzeszów, folosit pentru transportul de arme occidentale spre Ucraina.

Forțele armate germane, care protejează centrul împotriva atacurilor aeriene cu două baterii Patriot, ar fi detectat incursiunea dronelor în spațiul aerian polonez de la început, prin radar, și au transmis datele cu rețeaua de apărare antiaeriană a NATO – conform acelorași surse.

Donald Trump: „Ar fi putut fi o greșeală. Ar fi putut fi o greșeală. Dar, oricum, nu sunt mulțumit de nimic legat de întreaga situație, însă sper că se va încheia curând.”

Premierul Poloniei i-a replicat – "Am dori, de asemenea, ca atacul cu dronă asupra Poloniei să fi fost o greșeală. Dar nu a fost. Și știm asta", a transmis Donald Tusk pe X. Varșovia a solicitat o sesiune a Consiliului de Securitate al ONU privind incidentul, care va avea loc în această noapte.

Între timp, atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei continuă.

Dar și forțele Kievului reușesc să lanseze drone explozive adânc pe teritoriul Rusiei. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că a doborât peste 220 de drone ucrainene în cel puțin zece regiuni ale Rusiei.

Pentru prima dată a fost atacat cu drone portul Primorsk – un important centru de export al petrolului la Marea Baltică. O navă și o stație de pompare au luat foc.

Dată publicare: 12-09-2025 19:39

Citește și...
Ghid de supraviețuire în caz de război. Sfaturile primite de oamenii din Polonia
Stiri Diverse
Ghid de supraviețuire în caz de război. Sfaturile primite de oamenii din Polonia

Autoritățile din Polonia au pregătit un manual cu sfaturi pentru populației în caz de război sau dezastru natural. cu scopul de a consolida reziliența națională în contextul incertitudinii regionale crescute, inclusiv conflictul din Ucraina vecină.

„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă
Stiri externe
„Zile critice” la granița de est a NATO. Rusia şi Belarus încep exerciții militare de proporții. Trei state în alertă

Rusia şi Belarus, vor începe, vineri, exerciţii militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP.

Răspunsul NATO după ce dronele rusești au fost doborâte în Polonia. Incidentul, dezbătut în Consiliul de Securitate al ONU
Stiri externe
Răspunsul NATO după ce dronele rusești au fost doborâte în Polonia. Incidentul, dezbătut în Consiliul de Securitate al ONU

Mai mulţi membri NATO trimit trupe, artilerie şi sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic, după ceea ce Polonia a numit o incursiune fără precedent a dronelor ruseşti în spaţiul său aerian, relatează BBC.

