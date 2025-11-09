Militarii NATO au transformat râul Mureș într-un câmp de luptă. Un pod pentru tancuri, construit de soldați din trei țări

Stiri actuale
09-11-2025 | 19:22
×
Codul embed a fost copiat

Forțele aliate NATO s-au antrenat duminică pe râul Mureș, în Alba. Militarii români, francezi și portughezi au traversat împreună râul pe poduri plutitoare construite ca să țină aproape orice vehicul de luptă.

autor
Gina Obrejan

Misiunea a fost supravegheată și din elicopter.

militari nato mures militari nato mures
militari nato mures militari nato mures
militari nato mures militari nato mures
militari nato mures militari nato mures
militari nato mures militari nato mures
militari nato mures militari nato mures
militari nato mures militari nato mures
militari nato mures militari nato mures

În exercițiul trupelor NATO, râul Mureș s-a transformat într-un câmp de luptă. Dintr-un elicopter au coborât în rapel scafandrii, apoi militarii au arătat două moduri diferite de traversare a vehiculelor de luptă, grele de 60 de tone, pe poduri plutitoare.

Exercițiul militar se încheie peste câteva zile

Românii au construit un pod robust cu trei benzi, iar francezii au folosit tehnologia avansată cu autopropulsie.

Citește și
militari nato
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese

Căpitan Dylan – comandant companie franceză: Obiectivul este să trecem râul. Trebuie să fim rapizi ca să nu suferim pierderi. Dacă vedeți podul mobil din spatele meu, durează o oră să fie construit și e nevoie de aproximativ 10-15 oameni.

Lt. col. Paris – comandant Batalion 3 Geniu Franța: Ideea este să fim discreți. Dacă inamicul ne descoperă, operațiunea va fi un eșec. Am împărtășit ce putem arăta ca să fim siguri că atunci când NATO va da ordin vom fi gata ca o singură armată.

Maior Paul Toni Naicea – șef Birou S2 Informații Batalionul 136 Geniu Apulum: Avem nevoie de aceste mijloace pentru a putea trece mașinile grele de luptă care nu au capabilități amfibii.

Exercițiul militar Dacian Fall, care s-a desfășurat inclusiv pe teritoriul Bulgariei, se încheie pe 13 noiembrie. La acest antrenament dificil participă peste 5 mii de militari din 10 state aliate.

Tragedie în judeţul Bacău unde un bărbat în vârsta de 79 de ani a murit carbonizat în propria locuinţă

Sursa: Pro TV

Etichete: NATO, mures, soldati, militari, exercitiu nato, pluta,

Dată publicare: 09-11-2025 19:21

Articol recomandat de sport.ro
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Cu un cablu de telefon în nas, fostul sportiv a mințit că are cancer și a obținut o mică avere: „Eram înglodat în datorii”
Citește și...
Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș
Stiri actuale
Exercițiu NATO în România: militarii români, francezi și portughezi au construit în timp record un pod plutitor peste Mureș

Militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România au continuat, în acest weekend, antrenamentele în cadrul exerciţiului multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), unele dintre acestea fiind deschise şi permiţând participarea presei.

Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Stiri actuale
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese

Peste 5 mii de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane de instruire din țară sunt simulate misiuni de luptă în condiții grele.

Furie în Serbia. Familia Trump va ridica un hotel de lux pe un loc simbolic distrus de bombardamentele NATO
Stiri externe
Furie în Serbia. Familia Trump va ridica un hotel de lux pe un loc simbolic distrus de bombardamentele NATO

Parlamentul Serbiei a adoptat o lege care deschide calea pentru un proiect imobiliar controversat, condus de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, în capitala Belgrad.

 

Recomandări
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”
Romania, te iubesc!
Cum se pregătește Finlanda în fața Rusiei, „uriașul” care îi suflă mereu în ceafă. „Fiecare familie are un soldat-cetățean”

„Pe aici nu se trece! Lecția finlandeză” - partea I. Mergem în Finlanda să vedem cum se pregătește țara din NATO cu cea mai lungă graniță terestră cu Rusia.

Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”
Stiri actuale
Sicriul ultimului domn al Moldovei, depus la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan: ”Bine ai venit acasă, Măria Ta”

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, a fost depus în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni, ca urmare a unei decizii a preşedintelui Nicuşor Dan.

30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2004 - Anul în care România a intrat în NATO și are loc explozia devastatoare de la Mihăilești

Anul 2004 a fost unul de cotitură. Un an în care românii și-au luat viața în propriile mâini, unii plecând să muncească în străinătate, alții rămânând acasă, convinși că țara poate merge mai departe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 09 Noiembrie 2025

02:13:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 24

21:39

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 9

20:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28