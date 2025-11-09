Militarii NATO au transformat râul Mureș într-un câmp de luptă. Un pod pentru tancuri, construit de soldați din trei țări

Forțele aliate NATO s-au antrenat duminică pe râul Mureș, în Alba. Militarii români, francezi și portughezi au traversat împreună râul pe poduri plutitoare construite ca să țină aproape orice vehicul de luptă.

Misiunea a fost supravegheată și din elicopter.

militari nato mures militari nato mures militari nato mures militari nato mures militari nato mures militari nato mures militari nato mures militari nato mures

În exercițiul trupelor NATO, râul Mureș s-a transformat într-un câmp de luptă. Dintr-un elicopter au coborât în rapel scafandrii, apoi militarii au arătat două moduri diferite de traversare a vehiculelor de luptă, grele de 60 de tone, pe poduri plutitoare.

Exercițiul militar se încheie peste câteva zile

Românii au construit un pod robust cu trei benzi, iar francezii au folosit tehnologia avansată cu autopropulsie.

Căpitan Dylan – comandant companie franceză: Obiectivul este să trecem râul. Trebuie să fim rapizi ca să nu suferim pierderi. Dacă vedeți podul mobil din spatele meu, durează o oră să fie construit și e nevoie de aproximativ 10-15 oameni.

Lt. col. Paris – comandant Batalion 3 Geniu Franța: Ideea este să fim discreți. Dacă inamicul ne descoperă, operațiunea va fi un eșec. Am împărtășit ce putem arăta ca să fim siguri că atunci când NATO va da ordin vom fi gata ca o singură armată.

Maior Paul Toni Naicea – șef Birou S2 Informații Batalionul 136 Geniu Apulum: Avem nevoie de aceste mijloace pentru a putea trece mașinile grele de luptă care nu au capabilități amfibii.

Exercițiul militar Dacian Fall, care s-a desfășurat inclusiv pe teritoriul Bulgariei, se încheie pe 13 noiembrie. La acest antrenament dificil participă peste 5 mii de militari din 10 state aliate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













