Corespondent Știrile PRO TV: „Scenele s-au petrecut într-o comună din județul Gorj. Cel învinuit, proaspăt șofer de altfel, pentru că are doar 19 ani, a început să se șicaneze în trafic cu un alt tânăr, de 22 de ani, pornind de la reguli de circulație.

Nu s-au rezumat la cuvinte aruncate. Cei doi s-au dat jos din mașină. Cel mai mic l-a lovit pe celălalt șofer, apoi a intrat în mașina acestuia și i-a furat cardul de memorie de la camera de bord, care înregistrase totul.

Apoi a plecat de la fața locului, însă victima a făcut plângere la poliție.

Agenții l-au reținut pe agresor și i-au deschis dosar penal pentru tâlhărie calificată.

Pentru această faptă se va cere și arestarea lui preventivă.”