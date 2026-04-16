Anunțul a fost făcut de primul său club, Red Bull Salzburg.

Echipa austriacă a declarat: „Îl plângem pe fostul nostru portar Alexander Manninger, care și-a pierdut tragic viața într-un accident rutier.

„Gândurile noastre sunt alături de familia și prietenii săi. Odihnește-te în pace, Alexander.”

Pe lângă Arsenal, Manninger a jucat și pentru cluburi din Italia, Germania și Spania, printre care Juventus, Augsburg și Espanyol, scrie Sky News.

A jucat 64 de meciuri pentru formația londoneză, între 1997 și 2002, înainte de a evolua în Serie A, la cluburi precum Fiorentina, Siena și Juventus, în Bundesliga austriacă, la Red Bull Salzburg, și în Bundesliga germană, la FA Augsburg.

El a jucat pentru Arsenal timp de cinci ani, între 1997 și 2002, contribuind la câștigarea dublei (Premier League și FA Cup) de către „Gunners” sub conducerea lui Arsène Wenger în sezonul 1997/98.