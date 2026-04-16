Cătălin Sandu, în vârstă de 49 de ani, și Atena Gabriela Vranceanu, de 29 de ani, au apărut în fața Tribunalului Magistraturii din Brisbane, fiind acuzați în legătură cu o serie de jafuri grave care vizau victime în vârstă, relatează theaustralian.com.au.

Cei doi ar face parte dintr-o rețea de fraudă românească ce opera în suburbii din New South Wales și Queensland, inclusiv în Kenmore, Chermside, Strathpine, North Lakes, Buddina, Caloundra și Laidley, potrivit anchetatorilor.

Poliția susține că infractorii alegeau cumpărători neatenți, cu vârste între 70 și 94 de ani, aflați la bancomate sau în supermarketuri. După identificarea țintei, unul dintre suspecți pretindea că oferă ajutor, spunând victimei că și-a scăpat portofelul.

În timp ce aceasta verifica, un alt membru al grupului ar fi furat cardurile și ar fi fugit.

Ulterior, cardurile erau folosite pentru retrageri frauduloase de bani.

La începutul lunii, poliția din New South Wales l-a arestat pe Vasile Bombonel, în vârstă de 38 de ani, din Sydney, considerat și el implicat în aceeași grupare.

Acesta a fost extrădat din Australia de Vest și este suspectat că ar fi participat la furtul a 150.000 de dolari de la persoane vârstnice.

Un alt bărbat, în vârstă de 42 de ani, a fost pus sub acuzare și a apărut în fața Tribunalului Magistraturii din Southport pe 8 aprilie, fiind acuzat de furt.

Cătălin Sandu se confruntă cu o acuzație de pătrundere într-un spațiu și comitere a unei fapte penale, 12 capete de acuzare pentru fraudă și cinci pentru furt.

Atena Gabriela Vranceanu este acuzată similar, având 12 capete de acuzare pentru fraudă și trei pentru furt.

Avocatul Shane McDowell l-a reprezentat pe Sandu și a asistat instanța și în cazul Atenei Vranceanu, precizând că ambii inculpați ar urma cel mai probabil să pledeze vinovați. Totodată, avocatul a solicitat stabilirea unei date pentru pronunțarea sentinței.

Deocamdată, niciunul dintre inculpați nu a introdus oficial o pledoarie. Pronunțarea sentinței a fost programată pentru 22 mai la Tribunalul Magistraturii din Brisbane, iar cei doi rămân în arest preventiv.