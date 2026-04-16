Onofraș a fost condamnat definitiv, miercuri, la aproape 20 de ani de închisoare, pentru viol și agresiune sexuală asupra a patru fete, cu vârste între 14 și 17 ani.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

O adolescentă de 14 ani a fost cea care a avut curajul să demaște comportamentul revoltător al fostului primar, de meserie fotograf.

Ionel Onofraș a agresat-o sexual, iar victima, traumatizată de tot ce a trăit, a căutat să stea de vorbă cu alte tinere fotografiate de individ. A aflat astfel că încă trei minore au fost abuzate. Abia atunci le-a povestit totul părinților ei și aceștia s-au dus la poliție.

Mama unei victime: „Au fost niște ani grei cu multe așteptări. Copilul nostru a fost curajos și suntem foarte mândri de ea că a reușit să demaște un monstru, a reușit să stopeze un comportament deviant”.

În urma plângerilor depuse, bărbatul de 68 de ani, primul primar postdecembrist al Iasiului, a fost reținut în martie 2022 pentru că a abuzat sexual patru minore în timpul ședințelor foto care aveau loc în studioul său.

Ancheta a fost de durată și extrem de grea pentru victime, care au fost audiate de mai multe ori, și inclusiv expertizate psihologic, pentru a se arăta că spun adevărul.

Ionela Lavinia Apetrei, avocat Baroul Iași: „Vorbim despre curajul a patru tinere copile, cu vârsta cuprinsă între 14 și 17 ani, care au rupt tăcerea. Dumnealui și-a creat un tipar comportamental. Un soi de modus operandi trecând la gesturi sexuale explicite. În mod clar el se afla într-o relație de putere cu ele având în vedere vârsta foarte mare”.

Mihaela Chiper, președintele Asociației pentru Victimele Infracțiunilor sexuale: „A fost foarte greu pentru victime să facă față chiar și cu sprijinul familiei, să facă față cercetării judecătorești, expertizei psihologice judiciare pentru că au răspuns la peste 100 de întrebări în 4-5 ore. Momentul în care ajunge să expună un abuz sexual victima a trecut deja printr-un proces interior foarte consumator”.

Prima sentință a fost dată în august, anul trecut. Acum, judecătorii au menținut pedeapsa de 19 ani și 4 luni de închisoare - pentru viol, respectiv agresiune sexuală. Dar au acceptat ca individului să îi fie returnate dispozitivele sechestrate la percheziții - telefoane și harduri externe. Fiindcă polițiștii nu l-au găsit acasă, miercuri după-amiaza, pe fostul edil l-au dat în urmărire națională.