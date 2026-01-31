Senatul american a convenit asupra unei soluţii de compromis de ultim moment pentru continuarea finanţării, dar Camera nu este de aşteptat să voteze noile proiecte de lege privind bugetul până cel mai devreme luni. Preşedintele SUA, Donald Trump, trebuie apoi să le promulge.



Acest cel mai nou blocaj bugetar vine în urma împuşcării fatale a doi cetăţeni americani în Minneapolis, pe fondul campaniei agresive de expulzări de imigranţi promovată de administraţia Trump, ceea ce a determinat apeluri din partea democraţilor din Senat de a bloca legea bugetului întrucât acestea conţineau şi finanţarea pentru Serviciul de Imigrare şi Control Vamal (ICE), care a efectuat raidurile vizând imigraţia ilegală.



Compromisul convenit de Senat vineri constă în adoptarea a cinci proiecte de buget, plus o prevedere specială pentru Departamentul de Securitate Internă, agenţia care supervizează ICE. Compromisul permite un buget temporar pentru două săptămâni pentru a le oferi democraţilor şi republicanilor timp să negocieze un alt compromis care să poată obţine sprijinul majorităţii.

