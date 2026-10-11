Conform articolului, Washingtonul dorea ca în locul preşedintelui american Donald Trump, Israelul să-şi asume riscurile politice ale unei operaţiuni militare înaintea alegerilor pentru Congresul SUA de la jumătatea mandatului prezidenţial.

Oficialii americani credeau că Israelul ar fi chiar interesat să atace Iranul înaintea propriilor alegeri, în timp ce o operaţiune americană înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului ar fi putut avea consecinţe politice negative pentru Trump.

Informaţii anterioare s-au concentrat pe faptul că Trump „ar lua în considerare” reluarea atacurilor militare împotriva Iranului. Cu toate acestea, cele mai recente informaţii sugerează că propunerea iniţială a americanilor se rezuma, de fapt, la faptul că Trump îi cerea Israelului să atace Iranul înaintea alegerilor.

Între timp, SUA au renunţat la această cerere, cel puţin pentru moment, au declarat sursele pentru Maariv.

Poziţia prim-ministrului Benjamin Netanyahu în această privinţă rămâne neclară, au adăugat sursele. În ultima săptămână, programul lui Netanyahu a fost descris ca fiind „foarte axat pe securitate”, iar acesta a avut mai multe întâlniri şi vizite „sensibile”.

Ulterior, sâmbătă, după apariţia articolului din Maariv, doi oficiali americani şi un oficial israelian au negat informaţia, declarându-i corespondentului la Washington al postului israelian de televiziune Canal 12, Barak Ravid, că SUA nu au cerut Israelului să atace Iranul înainte de alegeri, menţionează The Jerusalem Post.