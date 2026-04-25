Compania anunță că orice obiect mai mare decât „o geantă de laptop sau un rucsac mic” va fi taxat suplimentar, ceea ce amplifică tendința industriei de a limita bagajele incluse în prețul standard.

„Cei care doresc să aducă mai multe bagaje pot adăuga flexibil bagaj de cabină sau bagaj de cală ca serviciu suplimentar în cadrul acestui tarif deosebit de accesibil sau pot alege o opțiune de tarif cu alocații extinse pentru bagaje”, a transmis joi grupul aerian german.

Lansare etapizată din aprilie, disponibil global din mai

Noul tarif va fi introdus gradual începând cu 28 aprilie și va putea fi rezervat online pentru zboruri scurte și medii începând cu 19 mai, în toate brandurile grupului Lufthansa.

Noua ofertă va avea un preț mai mic decât actualul tarif „Economy Light”, care va fi îmbunătățit prin introducerea opțiunii de reprogramare a biletelor contra cost.

Lufthansa susține că schimbările vor oferi „o selecție clară și transparentă, adaptată nevoilor individuale ale pasagerilor”.

În SUA, companii precum United Airlines practică deja modele similare, în care bagajele de cabină sunt taxate separat față de un obiect personal, semnalând o posibilă direcție și pentru piața europeană.

Presiune pe industrie din cauza costurilor cu combustibilul

Creșterea prețului combustibilului pentru avioane, alimentată de tensiunile geopolitice generate de războiul SUA–Israel cu Iranul, a pus presiune pe companiile aeriene la nivel global, determinând majorări de tarife și revizuirea prognozelor financiare.

American Airlines a majorat recent taxele pentru bagajele de cală cu 10 dolari pentru primele două bagaje și cu 150 de dolari pentru al treilea, pe zborurile scurte, și a redus o parte dintre beneficiile pasagerilor din clasa economică.