Cu toate acestea, eliminarea interdicției de lungă durată privind pulverizarea pesticidelor cu ajutorul vehiculelor aeriene fără pilot este partea cel mai puțin controversată a reformei Comisiei Europene privind normele blocului comunitar referitoare la pesticide – și o schimbare pe care statele membre ale UE o solicită de ani de zile.

Deși dronele tind să aibă conotații negative, având în vedere utilizarea lor letală în războaie sau încălcările repetate ale spațiului aerian de la granițele estice ale UE, misiunea lor nu trebuie să implice neapărat moarte și distrugere.

Începând cu anii 2010, dronele agricole s-au răspândit rapid în întreaga lume, trecând de la o noutate la un instrument agricol obișnuit în mai puțin de un deceniu. La orice târg agricol important, dronele de înaltă tehnologie au ajuns să atragă atenția care odinioară era rezervată tractoarelor și plugurilor.

Singura problemă? Fermierii europeni le pot admira, dar nu le pot folosi efectiv – cu excepția unor situații foarte specifice. Bruxelles-ul vrea să schimbe acest lucru.

„Europa are talentul și tehnologia necesare pentru a fi lider în agricultura digitală. Acum trebuie să ne asigurăm că fermierii beneficiază de ele”, a scris marți pe Bluesky comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, menționând în mod explicit dronele.

Utilizarea dronelor agricole în UE este reglementată nu doar de legislația în domeniul aviației, asemenea celorlalte drone, ci și de o directivă din 2009 privind utilizarea durabilă a pesticidelor, care interzice pulverizarea aeriană. Însă acest cadru legislativ a fost conceput pentru a limita dispersarea pesticidelor, contaminarea mediului și riscurile de expunere generate de avioanele și elicopterele utilizate pentru stropirea culturilor și a fost elaborat cu mult înainte ca dronele să devină un instrument obișnuit în agricultură.

În practică, autoritățile naționale pot permite fermierilor să pulverizeze pesticide din aer doar în zone în care aplicarea directă este dificilă sau chiar periculoasă. Este cazul podgoriilor terasate din Portugalia, al livezilor de meri din Tirolul de Sud sau al terenurilor inundate, unde tractoarele nu pot opera, iar muncitorii care folosesc pulverizatoare purtate în spate sunt expuși unor riscuri mai mari.

Susținătorii dronelor afirmă că această procedură este greoaie și că avantajele tehnologiei depășesc cu mult aceste situații de nișă, în timp ce UE rămâne în urmă în ceea ce privește tehnologia agricolă.

Dronele pot scana terenurile agricole, pot identifica mai devreme dăunătorii și stresul hidric și pot aplica îngrășăminte și pesticide cu o precizie mult mai mare. Prin tratarea exclusivă a zonelor afectate, acestea ar putea reduce cantitatea de substanțe chimice utilizate, costurile și impactul asupra mediului și sănătății.

Lobby-ul industriei pesticidelor CropLife subliniază, de asemenea, că dronele funcționează în principal pe baterii, ceea ce le transformă într-o alternativă cu emisii mai reduse comparativ cu tractoarele.

Comisia Europeană admite că există încă necunoscute

Cu toate acestea, dronele agricole se află într-un cerc al incertitudinii, admite Comisia Europeană într-un document în care explică motivele noii propuneri legislative.

„Persistă lacune importante de cunoaștere” privind modul în care dronele pot fi utilizate în siguranță. De exemplu, nu este clar cât de departe se pot dispersa pesticidele și care tipuri de drone pot aplica substanțele chimice cu cea mai mare precizie.

În același timp, restricțiile actuale privind utilizarea dronelor fac dificilă acumularea unor informații suplimentare.

Comisia recunoaște criticile industriei potrivit cărora „dronele sunt tehnologia cea mai afectată de actualul cadru legislativ, chiar dacă acestea ar putea contribui la o utilizare mai sustenabilă a pesticidelor”.

Cadrul de reglementare este încă în curs de dezvoltare, însă Comisia are deja planuri ambițioase. Strategia sa digitală pentru agricultură, care ar urma să fie prezentată până la sfârșitul anului, urmărește să plaseze Europa în avangarda tranziției către așa-numita agricultură de precizie.

„Inteligența artificială, sateliții, dronele și agricultura de precizie pot crește productivitatea, pot permite utilizarea mai eficientă a resurselor și pot reduce birocrația”, a declarat Hansen.

Statele UE cer: „Dați-ne drone”

Prima încercare a statelor membre UE de a reforma reglementările învechite a devenit o victimă colaterală a luptei politice privind legislația europeană pentru reducerea utilizării pesticidelor, proiect care a fost în cele din urmă abandonat în 2024.

În decembrie 2024, 15 capitale europene, printre care și Praga, au cerut Comisiei să elaboreze o nouă propunere privind dronele.

Interesul fermierilor a crescut constant, mai ales în condițiile în care acestora li se cere să reducă riscurile asociate utilizării pesticidelor, potrivit Ministerului Agriculturii din Cehia.

Dronele sunt „instrumente care pot contribui la reducerea cantității de produse aplicate, la limitarea impactului acestora asupra organismelor care nu sunt vizate și, în același timp, la menținerea unei producții agricole competitive”, a declarat purtătorul de cuvânt Vojtěch Bílý.

Normele UE ar trebui să permită pulverizarea cu drone atunci când „riscurile nu sunt mai mari decât cele asociate aplicării de la sol”, a adăugat acesta.