Informația a fost făcută publică, marți, de ambasadoarea Olha Stefanișina, relatează Reuters, preluat de news.ro. Mesajul a venit după un atac ucrainean cu drone asupra portului rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră, care a perturbat temporar exporturile de petrol.

Ambasadoarea a descris comunicarea ca „oficială", dar a evitat detalii despre modul în care a fost primită sau dacă a fost convocată. Departamentul de Stat a refuzat să comenteze.

„Nu despre oprirea atacurilor asupra Rusiei, ci despre interesele noastre"

Stefanișina a precizat că avertismentul s-a referit exclusiv la pagubele aduse intereselor economice americane și kazahe — nu la descurajarea atacurilor asupra infrastructurii rusești. „Această intervenție nu a avut legătură cu încurajarea Ucrainei de a se abține de la a ataca infrastructura militară și energetică rusă (...), ci cu însuși faptul că interesele economice americane au fost afectate acolo", a explicat ea.

Novorosiisk este nodul principal de export pentru petrolul kazah. Portul și-a oprit activitatea vineri, pentru scurt timp, în urma raidului ucrainean.

Lecție și schimbare de strategie

Incidentul a scos la iveală o vulnerabilitate istorică, a recunoscut ambasadoarea: Ucraina nu a reușit să construiască în trei decenii de independență legături economice strânse cu SUA. Misiunea sa prioritară acum este „construirea de interese economice americane durabile și de lungă durată în Ucraina" — considerate „una dintre cele mai puternice garanții de securitate".

Mesaje pentru Washington

Stefanișina, prezentă la discursul despre Starea Uniunii al președintelui Trump, a dat asigurări că Ucraina nu se simte „abandonată", în pofida reducerii sprijinului militar american și a eșecului armistițiului. Ea a îndemnat Congresul să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei, anticipând sprijin bipartizan „covârșitor" și promulgarea de către Trump. Ucraina lucrează și la „noi modalități de a priva Rusia de venituri", a adăugat ambasadoarea, fără a detalia.