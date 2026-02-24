Rafalele de vânt de intensitatea unui ciclon au provocat pene masive de curent şi în continuare sunt în vigoare restricții de circulație.

În cinci state federale stratul de zăpadă trece de 60 de centimetri, îngreunând traficul și intervențiile de urgență.

Christian Rapoza, corespondent CNN: „Șoferii utilajelor de deszăpezire rămân blocați pe șosele în timp ce încearcă să îndepărteze zăpada. Pe măsură ce ninsoarea continuă să cadă și vântul se intensifică, devine mult mai dificil pentru aceste utilaje să își îndeplinească sarcinile”.

În Rhode Island și Massachusetts, stratul de zăpadă trece de 95 de centimetri iar în New York, în Central Park are o jumătate de metru spre încântarea localnicilor de toate vârstele, care au ieșit la săniuș. Inclusiv vedetele se bucura de această iarnă târzie. Primăria a mobilizat efective impresionante pentru a menține orașul funcțional. Școlile au fost astăzi redeschise, însă autoritățile le-au cerut oamenilor să-şi limiteze deplasările cu mașinile personale.

Zohran Mamdani, primarul orașului New York: „Orașul New York rămâne în stare de urgență. Încurajez toți participanții la trafic care nu sunt în situații de urgență să limiteze deplasările”.

Aproape 300 de mii de oameni nu au nici acum curent iar traficul aerian este perturbat. Peste 2.000 de zboruri au fost anulate. Cele mai afectate sunt Newark și La Guardia. Şi pentru ca relele se ţin lanţ meteorologii avertizează că zăpada topită va îngheța după apusul soarelui.