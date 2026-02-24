Cererea vine în în temeiul Legii privind puterile economice în situații de urgență internaționale (IEEPA), relatează Financial Times.

Publicația notează că FedEx a devenit prima companie americană importantă care a dat în judecată guvernul după ce Curtea Supremă a SUA a decis că tarifele impuse de Trump sunt ilegale.

Procesul a fost intentat la Tribunalul de Comerț Internațional al SUA.

FedEx solicită o „rambursare integrală a tuturor taxelor” de la Vama și Protecția Frontierelor (CBP) ale SUA, plătite în temeiul Legii privind puterile economice în situații de urgență internațională (IEEPA).

Suma rambursării solicitate de companie nu este specificată.

Casa Albă și Vama și Protecția Frontierelor nu au comentat încă procesul intentat de FedEx.

Pe 20 februarie, Curtea Supremă a SUA a constatat că autoritatea președintelui în temeiul IEEPA este insuficientă pentru a impune tarife vamale și a decis că Trump a încălcat legea atunci când a impus unilateral tarife vamale majorității țărilor.

Cu toate acestea, Curtea Supremă nu a oferit îndrumări clare cu privire la rambursarea tarifelor deja plătite.

Financial Times a relatat că corporațiile americane se așteaptă la pierderi vamale de 133,5 miliarde de dolari. Reuters estimează că peste 175 de miliarde de dolari din venituri vamale către Trezoreria SUA ar putea fi rambursate.

Trump a numit decizia Curții Supreme o „rușine”, susținând că a fost „influențată de interese străine”.

Președintele SUA a anunțat deja noi tarife pentru toate importurile, de data aceasta pe baza Legii Comerțului din 1974.