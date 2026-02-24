Potrivit Bloomberg, fără a dezvălui detalii despre sursele sale, agenția a menționat că Statele Unite și-ar dori să ajungă la un acord de pace privind războiul din Ucraina până pe 4 iulie. Totuși, aliații NATO și-au exprimat scepticismul față de un astfel de termen, scrie European Pravda.

„SUA presează pentru un acord înainte de celebrarea a 250 de ani de independență pe 4 iulie, dar nu există semne că președintele rus Vladimir Putin ar accepta un acord care să nu-i satisfacă cererile centrale”, au declarat oficiali europeni și NATO de rang înalt.

Chiar și oficiali americani recunosc că nu observă semne că Moscova ar renunța la pozițiile maximaliste.

Trump, revenit în funcția de președinte în ianuarie 2025, promitea un sfârșit rapid al războiului, însă mai mult de un an de negocieri diplomatice s-a lovit de cererile Rusiei privind Donbas și controlul asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, Zaporojie.