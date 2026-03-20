Washingtonul a desfășurat avioane de atac care zboară la joasă altitudine și elicoptere Apache pentru a lovi nave iraniene și drone aflate în apropierea rutei maritime, potrivit Telegraph.

Calea navigabilă, care reprezintă un coridor pentru o cincime din petrolul mondial, a fost aproape complet închisă după ce Teheranul a amenințat că va ataca orice navă care utilizează strâmtoarea, folosind ambarcațiuni înarmate, mine și rachete de croazieră.

Ofensivă militară pentru redeschiderea strâmtorii

Statele Unite planificaseră să trimită nave de război pentru a escorta vasele prin zonă, însă oficialii au avertizat că operațiunea ar putea dura săptămâni până la redeschiderea strâmtorii.

La Pentagon, joi, generalul Dan Caine, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, a declarat: „A-10 Warthog este acum angajat în operațiuni pe flancul sudic, vizând ambarcațiuni de atac rapid în Strâmtoarea Ormuz.”

Ulterior, acesta a confirmat că au fost desfășurate și elicoptere Apache și a precizat că armata americană a lansat bombe penetrante de 5.000 de livre asupra facilităților subterane de depozitare a armamentului din Iran.

Mobilizare rapidă și presiune din cauza prețului petrolului

Washingtonul a accelerat, de asemenea, desfășurarea Unității Expediționare a 11-a de Pușcași Marini din California. Grupul, format din aproximativ 4.500 de marinari și pușcași marini, este așteptat să ajungă în Orientul Mijlociu în două zile.

Operațiunea de redeschidere a Strâmtorii Ormuz a căpătat o nouă urgență joi, după ce prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril.

Cinci state europene vor să participe la eforturile pentru deblocarea strâmtorii Ormuz

Mai multe ţări vest-europene şi Japonia au anunţat joi, într-o declaraţie comună, că sunt pregătite să participe la eforturile corespunzătoare pentru a asigura trecerea prin strâmtoarea Ormuz şi că vor lua măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice.

Declaraţia a fost semnată de Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi atacurile recente ale Iranului asupra unor vase comerciale neînarmate în Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, printre care instalaţii petroliere şi de gaz, şi închiderea de facto a strâmtorii Ormuz de către forţele iraniene. Ne exprimăm îngrijorarea profundă legată de escaladarea conflictului. Cerem Iranului să pună capăt imediat ameninţărilor, plasării de mine, atacurilor cu drone şi rachete şi altor încercări de a bloca strâmtoarea pentru navigaţia comercială şi să respecte rezoluţia 2817 a Consiliului de Securitate al ONU. Libertatea navigaţiei este un principiu fundamental al dreptului internaţional, inclusiv al Convenţiei Naţiunilor Unite privind Dreptul Mării'', arată declaraţia.

De asemenea, cele şase ţări semnatare subliniază că o astfel de interferenţă în navigaţia internaţională şi perturbarea lanţurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o ameninţare pentru pacea şi securitatea internaţionale.