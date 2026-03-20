„Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită, dependenţi militar de SUA, energetic de Rusia şi de materiile prime de China”, a remarcat Meloni în timpul unui interviu acordat podcastului italian „Pulp”, găzduit de rapperul Fedez şi care a fost difuzat joi.

Potrivit şefei guvernului italian, această stabilitate a fost spulberată odată cu apariţia unor şocuri neprevăzute, cum ar fi „pandemia (de coronavirus - n.r.), războiul din Ucraina, acum războiul din Iran şi problemele pe care le avem în Africa”.

Meloni a amintit cum, după izbucnirea războiului din Ucraina, Italia a fost nevoită să reacţioneze urgent, după ce a pierdut brusc 40% din aprovizionarea cu gaze din Rusia, şi cum pandemia a oprit furnizarea de semiconductori şi microcipuri.

Critici la adresa tranziţiei verzi

Prim-ministrul italian a fost deosebit de critic la adresa gestionării tranziţiei verzi în Uniunea Europeană, avertizând că investiţiile exclusive în electrificare au lăsat Europa „legată de mâini şi de picioare” de o altă putere majoră, China.

În acest sens, ea a susţinut că nu are sens să se urmărească o reducere cu 5% a emisiilor europene, dacă tehnologia utilizată provine de la centrale electrice pe cărbune din „una dintre cele mai poluante naţiuni din lume”.

„Dacă vrei să-ţi controlezi lanţurile de aprovizionare, trebuie să lucrezi cât mai mult posibil cu naţiuni în care ai cea mai mare încredere”, a declarat ea.

Meloni a insistat că, pentru ca Europa să se protejeze împotriva acestor şocuri, diversificarea trebuie crescută la maximum, „atât în ceea ce priveşte tipul de energie, cât şi cine o furnizează”.

În acest context, ea a descris închiderea centralelor nucleare drept „o altă mare greşeală”, asupra căreia guvernul său încearcă să revină.

O Italie autonomă

Meloni şi-a reafirmat, de asemenea, poziţia de lungă durată privind o mai mare autonomie italiană, pe care şi-a amintit că a apărat-o încă de când era în opoziţie, în ciuda criticilor care au etichetat-o drept „autarhică” sau „suveranistă”.

Deşi a afirmat că Italia este acum „ferită de şocuri majore”, Meloni a recunoscut că ţara nu este încă imună la „problema costurilor”.

Ca răspuns direct la instabilitatea aprovizionării globale cu ţiţei din cauza războiului din Iran, guvernul italian a aprobat miercuri un decret de reducere a preţului combustibilului cu 0,25 euro pe litru.

„Lucrez pentru a mă asigura că Italia este pe deplin autonomă şi capabilă să se descurce prin propriile sale forţe”, a concluzionat Meloni, insistând că o consolidare a autoapărării este o necesitate pentru a preveni, printre altele, „o creştere a influenţei chineze în Europa”.