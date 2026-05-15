În declarațiile făcute reporterilor la bordul avionului Air Force One, el a mai spus că este deschis la un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului, dar că va solicita angajamente mai ferme din partea Iranului.

Trump a afirmat că campania sa militară împotriva Iranului a distrus 80% din capacitatea sa de rachete, precum și „navele și toți comandanții săi”, adăugând că țara se află în prezent „într-o stare de confuzie profundă”.

El a mai spus că SUA ar putea obține uraniul îmbogățit al Iranului „la momentul potrivit”, informează agenția de știri Baha.

Trump a mai spus că garanțiile propuse de Iran privind un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului „nu sunt suficiente”, în urma declarației Iranului potrivit căreia cele două părți au decis să amâne negocierile privind programul nuclear al țării. El a adăugat că „nu are nimic împotrivă” față de moratoriu, dar că acesta trebuie susținut de angajamente „reale” din partea Teheranului și a reiterat că Iranul „nu va avea niciodată o armă nucleară”.

Liderul SUA le-a declarat reporterilor că a acceptat un armistițiu cu Iranul în aprilie „ca o favoare pentru alte națiuni” și a repetat afirmația sa că SUA au obținut o „victorie militară totală”.

El a avertizat că armata SUA poate viza în continuare infrastructura iraniană, precum poduri și instalații electrice, dacă negocierile eșuează.

De partea cealaltă, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a transmis vineri că țara sa și Statele Unite au convenit să amâne negocierile privind uraniul îmbogățit. În cadrul unei declarații de presă susținute la summitul BRICS de la New Delhi, Araghchi a subliniat că problema stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului este „foarte complexă”. Prin urmare, a remarcat el, cele două părți au ajuns la un acord pentru a amâna această chestiune pentru o altă etapă a negocierilor. Mai devreme în cursul zilei, Araghchi a menționat că Iranul va negocia cu SUA numai „dacă cealaltă parte este serioasă” și încetează să mai transmită mesaje contradictorii, a mai scris sursa citată.