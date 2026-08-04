Declarația sa sugerează o posibilă detensionare în regiune, după luni de blocaj și tensiuni militare care au afectat transportul maritim și prețurile energiei, arată news.ro.

„Suntem în discuții cu iranienii și cred că există o șansă să ajungem azi (marți) sau mâine (miercuri) la un acord în vederea redeschiderii Strâmtorii Ormuz și mergerii către o normalizare”, a spus Scott Bessent.

Qatarul confirmă eforturile diplomatice, dar exclude negocieri directe

Qatarul, care acționează ca mediator în conflictul dintre SUA și Iran, a confirmat marți că eforturile pentru o soluție diplomatică continuă, dar a subliniat că nu sunt prevăzute negocieri directe între Washington și Teheran. Declarația oficialilor qatarieni indică faptul că discuțiile se desfășoară prin canale indirecte, posibil prin intermediul emisarilor sau al unor țări terțe.

Un acord care ar putea aduce stabilitate în regiune

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale lichefiate la nivel global. Blocarea sa de către Iran, ca răspuns la atacurile americano-israeliene, a dus la creșterea prețului petrolului la peste 120 de dolari pe baril și a provocat tensiuni economice semnificative la nivel mondial.