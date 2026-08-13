Procesul civil a fost intentat de văduva lui Michael "Mick" Ryan, una dintre cele 157 de persoane care şi-au pierdut viaţa în accidentul zborului ET302 al companiei Ethiopian Airlines, produs la 10 martie 2019. Aeronava implicată era un model 737 MAX 8, livrat cu doar câteva luni înainte, scrie Agerpres.

Juriul a decis despăgubiri de 29 de milioane de dolari

Ryan, angajat al Programului Alimentar Mondial (WFP) şi tată a doi copii, se număra printre cei 21 de membri ai personalului ONU care şi-au pierdut viaţa în acea zi, în timp ce călătoreau pentru a participa la Adunarea ONU pentru Mediu (UNEA).

Procesul a început pe 3 august, la o instanţă federală din Chicago.

Accidentul Ethiopian Airlines a avut loc la doar câteva luni după prăbuşirea unui avion 737 MAX 8 operat de compania aeriană indoneziană Lion Air, tragedie soldată cu moartea a 189 de persoane la 29 octombrie 2018. Boeing a recunoscut încă din 2019 că software-ul de control al zborului MCAS a contribuit la producerea acestor accidente - care au fost urmate de zeci de procese civile, aproape toate fiind soluţionate prin înţelegeri amiabile extrajudiciare, cu clauze de confidenţialitate.

Primul proces civil împotriva Boeing legat de cele două prăbuşiri a avut loc în noiembrie 2025. Juriul a acordat atunci despăgubiri în valoare de 28,45 milioane de dolari soţului uneia dintre victime.

Familia unei alte victime a primit despăgubiri

În luna mai, familia unei tinere americance în vârstă de 24 de ani a obţinut despăgubiri de 49,5 milioane de dolari. Dan Webb, avocatul producătorului de aeronave, a declarat la acel moment în instanţă că este "de acord" cu avocatul care reprezenta rudele Samyei Stumo în privinţa faptului că acestea ar trebui să primească "compensaţii financiare semnificative pentru suferinţa provocată".

„Singurul nostru dezacord vizează cuantumul exact al acestor compensaţii", a precizat el.

În urma acestui proces, vor mai rămâne pe rol doar două litigii legate de accidentul din 2019. În ce priveşte prăbuşirea avionului Lion Air, ultimul caz a fost soluţionat la sfârşitul lunii februarie.

După numeroase răsturnări de situaţie, toate urmăririle penale împotriva Boeing legate de cele două accidente au fost retrase în noiembrie 2025.