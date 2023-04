Stormy Daniels spune că se teme pentru siguranţa ei: "Vor exista morţi şi răniţi”

Punerea sub acuzare de către un mare juriu a fostului preşedinte american Donald Trump este o "răzbunare dulce-amăruie", este "monumentală" şi "epică", a declarat starul de filme pentru adulţi Stormy Daniels.

Deşi se declară "mândră", ea spune într-un interviu pentru ziarul britanic "The Times" că se teme pentru siguranţa ei şi că oricare ar fi epilogul acestei saga judiciare, crede că "vor exista morţi şi răniţi”.

Pentru Stormy Daniels răul a început deja. Fosta vedetă porno susţine că a primit o avalanşă de injurii şi ameninţări la câteva ore de la punerea sub acuzare a fostului preşedinte şi a mărturisit că pentru prima dată, este speriată.

Ea a povestit că ameninţările cu acte de violenţă au venit pe toate platformele sociale, pe e-mail şi pe telefon. "Este deosebit de înfricoşător pentru că Trump însuşi incită la violenţă şi o încurajează", a spus vedeta din filme pentru adulţi.

Potrivit CNN, Daniels ar fi trebuit să apară vineri după-amiază la TalkTV din Marea Britanie pentru un interviu în exclusivitate cu gazda emisiunii, Piers Morgan. Piers Morgan a scris însă pe contul său oficial de Twitter că Daniels a fost nevoită să "amâne brusc" interviul cu câteva minute înainte ca acesta să înceapă din cauza unor "probleme de securitate".

Ea a stat de vorbă însă, dintr-o locaţie confidenţială din SUA, cu jurnaliştii de la "The Times".

"Trump nu mai este de neatins", comentat Stormy Daniels. "O persoană aflată la putere nu este scutită de lege. Şi, indiferent de slujba pe care o ai sau de ce spune contul tău bancar, eşti tras la răspundere pentru lucrurile pe care le-ai spus şi le-ai făcut şi se face dreptate", a spus ea.

"O răzbunare dulce amăruie"

Acesta nu părea să fie cazul lui Donald Trump, fostul preşedinte care şi-a petrecut toată viaţa scăpând de consecinţe legale până acum. "Este o răzbunare", a mărturisit Daniels, părând mai degrabă precaută decât triumfătoare. "Dar este dulce-amăruie. A făcut atât de multe lucruri mai rele pentru care ar fi trebuit să fie dat jos înainte”, a declarat ea pentru The Times.

Deşi acuzaţiile împotriva lui Trump nu au fost încă făcute publice, procurorii au investigat plata a 130.000 de dolari, bani pe care Trump i-ar fi transmis către Stormy Daniels (44 de ani), în timpul campaniei din 2016, pentru ca starul porno să păstreze tăcerea în legătură cu o relaţie pe care ar fi avut-o cu el.

Marţi, fostul preşedinte, în vârstă de 76 de ani, trebuie să se predea poliţiei. El este primul preşedinte american din istorie - fost sau în funcţie - care se confruntă cu o urmărire penală.

"Este monumental şi epic, iar eu sunt mândră", a comentat Daniels. "Dar reversul este că el va continua să divizeze oamenii şi să îi incite să se certe. A scăpat deja pentru că a incitat la revoltă şi a provocat moarte şi distrugere. Oricare ar fi rezultatul, va provoca violenţe şi vor exista răniţi şi morţi", spune Daniels. "Există potenţialul ca din asta să iasă şi multe lucruri bune. Dar, în orice caz, o mulţime de rele vor ieşi şi ele", a comentat ea.

"Ceva cu adevărat ironic și hilar"

De la luarea cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021, susţinătorii lui Trump s-au simţit încurajaţi, crede ea. "Ţara este mai divizată şi oamenii sunt mai disperaţi. Nu mi-e frică de el sau de guvern, dar este nevoie doar de un singur susţinător nebun, care crede că face lucrarea lui Dumnezeu sau că protejează democraţia" - a arătat Daniels.

Temerile ei, însă, nu se leagă şi de perspectiva de a-l înfrunta pe Trump în instanţă. "L-am văzut dezbrăcat. Nu are cum să fie mai înfricoşător cu hainele pe el", a glumit ea.

Daniels, al cărei nume de naştere este Stephanie Clifford, nu a fost încă chemată oficial să depună mărturie împotriva lui Trump. "Sper că va trebui să o fac", a spus ea.

Cu excepţia unei convorbiri prin Zoom cu procurorii, ea nu a luat parte la lunile de mărturii care au avut loc cu uşile închise.

Vestea punerii sub acuzare, care a venit joi după-amiază în Statele Unite, a fost, spune ea, "un şoc".

"Ceva cu adevărat ironic şi hilar este că am primit vestea despre punerea sub acuzare în timp ce stăteam călare pe un cal numit Redemption (cuvânt care în engleză înseamnă mântuire, izbăvire - n.r)", spune ea. O ecvestră desăvârşită, Daniels a folosit o parte din cei 130.000 de dolari pe care i-a primit de la Trump prin intermediul avocatului Michael Cohen pentru a cumpăra o remorcă pentru cai.

Potrivit lui Daniels, ea a făcut sex cu Trump într-o cameră de hotel din Nevada în 2006. Trump susţine că nu s-a culcat niciodată cu ea, deşi recunoaşte că i-a dat avocatului Michael Cohen cei 130.000 de dolari. Cohen, fostul avocat şi intermediar al lui Trump, a făcut trei ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi încălcări ale finanţării campaniei electorale. El a trecut apoi de partea cealaltă, devenind o figură-cheie în urmărirea penală a lui Trump.

Trump va veni luni la News York

În actul de acuzare pe care l-a aprobat marele juriu, Trump s-ar confrunta însă nu numai cu ceea ce îl leagă direct de scandalul Stormy Daniels, ci cu peste 30 de capete de acuzare legate de fraudă în afaceri, a relatat CNN pe surse. Actul de acuzare rămâne sub sigiliu, ceea ce înseamnă că acuzaţiile exacte nu sunt încă publice.

Fostul preşedinte este aşteptat să fie oficial pus sub acuzare, în faţa tribunalului penal din Manhattan, marţea viitoare, în jurul orei locale 14:15 (21:15, ora României), au declarat pentru CNN două surse care au cunoştinţă despre acest caz.

De asemenea, CNN informează pe surse că fostul preşedinte se va deplasa încă de luni la New York. În weekend, Trump va rămâne la Mar-a-Lago, proprietatea sa din Palm Beach.

Ancheta procurorului districtual din Manhattan a început când Trump se afla încă la Casa Albă şi se referă la plata celor 130.000 de dolari făcută de avocatul personal de atunci al lui Trump, Michael Cohen, către actriţa de filme pentru adulţi Stormy Daniels, la sfârşitul lunii octombrie 2016, cu câteva zile înainte de alegerile prezidenţiale din 2016. În schimbul banilor, Daniels urma să tacă şi să nu facă publică o presupusă relaţie cu Trump, consumată cu un deceniu înainte, aventură pe care Trump a negat-o.

Plăţile în schimbul tăcerii nu sunt ilegale, dar înainte de punerea sub acuzare, procurorii analizau dacă să-l acuze pe Trump de falsificarea evidenţelor contabile ale Organizaţiei Trump pentru modul în care a reflectat plata către Cohen a banilor pe care acesta i-a dat apoi lui Daniels. Falsificarea înregistrărilor fiscale este un delict, o infracţiune minoră, în New York.

Procurorii analizau, de asemenea, dacă este cazul să îl acuze pe Trump de falsificarea registrelor de afaceri pentru a comite o altă infracţiune sau pentru a ajuta sau ascunde o altă infracţiune: încălcarea legilor privind finanţarea campaniei electorale, o infracţiune mai gravă, care se pedepseşte cu închisoare de la un an la patru ani. Pentru a dovedi acest caz, procurorii ar trebui să demonstreze că Trump a intenţionat să o comită.

Ce urmează pentru Trump

Fostului preşedinte i s-a cerut mai întâi să se predea vineri la New York, a declarat avocatul său, dar apărarea sa a cerut mai mult timp, aşa că Trump este aşteptat marţi la tribunal.

În ceea ce priveşte prima înfăţişare în instanţă a fostului preşedinte, în unele privinţe, ea va fi ca cea a oricărui alt acuzat, dar în altele, va arăta foarte diferit. El va fi amprentat şi fotografiat, dar nu va fi încătuşat.

Trump a fost luat prin surprindere de decizia marelui juriu de a-l pune sub acuzare, potrivit unei persoane care a vorbit direct cu el. În timp ce fostul preşedinte se pregătea pentru o punere sub acuzare săptămâna trecută, el a început să creadă informaţiile din presă potrivit cărora o potenţială punere sub acuzare era la câteva săptămâni - sau chiar mai mult - distanţă.

Fostul preşedinte a negat în repetate rânduri că ar fi comis vreo infracţiune şi şi-a continuat atacurile la adresa procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, şi a altor democraţi după aflarea veştii punerii sub acuzare.

Dată publicare: 01-04-2023 10:29