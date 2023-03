Reacția avocaților lui Donald Trump după ce fostul președinte a fost pus sub acuzare: Statul de drept a murit în America

Fostul președinte american Donald Trump a fost pus sub acuzare, pentru că a cumpărat tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți ca să nu dezvăluie aventura lor în pragul alegerilor din 2016.

Procurorul i-a contactat pe avocații lui Trump ca să pună la punct detaliile prezentării acestuia în fața instanței din New York marțea viitoare. Dacă ar refuza, ar fi necesară "extrădarea" lui din Florida, unde locuiește. Unul dintre avocații săi sugerează totuși că Trump va merge de bună voie la New York. Va pleda nevinovat și sub nicio formă nu vă face o înțelegere cu procuratura.

Investigația, inițiată când Trump era președinte, a dus la punerea lui sub acuzare. Ultimul cuvânt l-a avut un mare juriu din New York.

Josh Boak, Associated Press: „Inculparea fostului președintele Donald Trump este fără precedent. Associated Press a trimis o alertă, adică un demers pe care-l facem când, de pildă, se întâmplă atacul de la Pearl Harbor. Atât de semnificativ este momentul.”

Joe Tacopina, avocat Trump: „A fost șocat, toți am fost șocați. Astăzi, statul de drept a murit în America.”

Kristen Holmes, Washington DC: „Surse din anturajul fostului președinte ne-au spus că Donald Trump și consilierii lui au fost năuciți de momentul ales pentru inculpare. Asta deși stăteau ca pe ace de două săptămâni.”

În prim-plan este o plată de 130.000 de dolari făcută de avocatul său personal de atunci, Michael Cohen, către starleta Stormy Daniels, pentru a o împiedica să facă publică o presupusă aventură cu Trump. Vedeta din filme pentru adulți a primit banii cu doar câteva zile înaintea alegerilor prezidențiale din 2016.

Întrucât a fost făcută din fondurile de campanie, plata încalcă legile americane privind finanțarea campaniei electorale.

Neama Rahmani, fost procuror federal: „După alegeri, se crede că Trump i-a dat banii înapoi lui Cohen pe post de plată pentru asistență juridică.”

În ianuarie, procurorul democrat din Manhattan, Alvin Bragg, a încredințat cazul unui mare juriu. Format din cetățeni trași la sorți, marele juriu are misiunea de a stabili dacă există suficiente dovezi pentru a lansa acuzații formale împotriva unui suspect.

„Asta este persecuţie politică şi amestec în procesul electoral la cel mai înalt nivel din istorie", a scris azi-noapte magnatul furibund. Trump îi acuză pe democraţi că vor să blocheze o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale de anul viitor. În realitate, în Statele Unite, o persoană acuzată sau condamnată penal poate candida pentru orice funcție și poate fi aleasă. Constituția prevede o singură excepție - participarea la o "rebeliune" împotriva Statelor Unite. Ceea ce, în cazul lui Trump, ține de o anchetă separată.

Michael Cohen a recunoscut că a direcționat plățile către Stormy Daniels si către o a doua femeie, care susținea, de asemenea, că a avut o relație amoroasă cu Trump. Pentru faptele sale, Cohen a fost condamnat la 3 ani de închisoare.

Michael Cohen, fostul avocat al lui Trump: „Eu o numesc "teoria lui Al Capone". Dacă (procurorii) nu l-au putut acuza pentru crimă, șantaj, escrocherie, contrabandă, etc, l-au prins cu evaziune fiscală. Dacă această infracțiune a fost suficientă pentru ca eu să fiu acuzat și trimis la închisoare, cu ce sunt eu diferit de Donald Trump?”

Republicanii îl apără pe Trump.



Mike Pence: „Inculparea unui fost președinte pentru o chestiune de finanțare a campaniei electorale mi se pare scandaloasă.”

Experții nu se așteaptă ca Trump să fie arestat, dar purtarea lui imprevizibilă lasă loc pentru orice scenariu.



Neama Rahmani: „Nu va fi arestat. Va fi însă luat în evidență, adică i se vor lua amprentele și i se vor face poze de identificare, dar Secret Service îl va escorta în fața instanței din New York, pentru a i se face oficial cunoscute acuzațiile. Avocatul lui vă pledat nevinovat și Trump va fi lăsat în libertate pe proprie răspundere. Judecătorul nu vă cere cauțiune. Mă aștept că, la proces, Trump și avocații lui să apeleze la una dintre aceste strategii: fie vor susține că Michael Cohen este un sobolan care se răzbună pe el, fie vor apela la argumentul ... Melania, spunând că plata a fost pentru a o proteja pe Melania și întreaga familie de rușine.”

Și așa intră în istorie procurorul Alvin Bragg. Născut în Harlem în urmă cu 49 de ani, Bragg este primul magistrat afro-american ajuns în fruntea parchetului din Manhattan. A atras furia republicanilor prin pozițiile sale progresiste în materie de aplicare a legii. De pildă, a pledat pentru căutarea de alternative la închisoare pentru delicte minore și a pus presiune pe cazurile financiare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 31-03-2023 19:15