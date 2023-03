CNN: Donald Trump va fi inculpat cu peste 30 de capete de acuzare, legate de fraude în afaceri

Actul de acuzare a fost depus sub sigiliu şi va fi anunţat în zilele următoare. Acuzaţiile nu sunt cunoscute public în acest moment.

Este pentru prima dată în istoria americană când un preşedinte - actual sau fost - se confruntă cu acuzaţii penale.

Trump este aşteptat să se prezinte marţi în faţa instanţei.

Biroul procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, îl investighează pe fostul preşedinte în legătură cu presupusul rol al acestuia în schema de plată a unor sume de bani secrete, menite să muşamalizeze un scandal în care a fost implicată vedeta de filme pentru adulţi Stormy Daniels şi care datează de la alegerile prezidenţiale din 2016.

Procedurile marelui juriu sunt secrete, dar o sursă familiarizată cu cazul a declarat pentru CNN că un martor a depus mărturie timp de aproximativ 30 de minute înainte ca acesta să voteze pentru inculparea lui Trump.

CNN susţine că Trump a fost luat prins cu garda jos de decizia marelui juriu de a-l pune sub acuzare, potrivit unei persoane care a vorbit direct cu el.

În timp ce fostul preşedinte se pregătea pentru o punere sub acuzare săptămâna trecută, el a început să creadă în ştirile de presă potrivit cărora o potenţială punere sub acuzare este la câteva săptămâni - sau chiar mai mult - distanţă. "Este acesta un şoc astăzi? La naiba, da", a declarat persoana în cauză, vorbind sub protecţia anonimatului, în timp ce echipa lui Trump îşi calcula răspunsul.

Biroul lui Bragg a declarat că este în contact cu avocaţii lui Trump.

Acţiunea în justiţie împotriva lui Trump zdruncină campania prezidenţială din 2024, care va intra într-o nouă fază, în condiţiile în care fostul preşedinte a promis că va continua să candideze în ciuda acuzaţiilor penale.

Trump a calificat în mod frecvent diferitele anchete din jurul său drept o "vânătoare de vrăjitoare", încercând să influenţeze opinia publică în legătură cu acestea, prezentându-se ca o victimă a ceea ce el a susţinut că sunt anchete politice conduse de procurori democraţi.

Trump a evitat mult timp consecinţele juridice în viaţa sa personală, profesională şi politică. El a soluţionat o serie de procese civile private de-a lungul anilor şi a plătit pentru a ieşi din disputele referitoare la Trump Organization, compania care îi poartă numele. În calitate de preşedinte, el a fost pus de două ori sub acuzare de către Camera Reprezentanţilor, condusă pe atunci de democraţi, dar a evitat condamnarea de către Senat.

În decembrie, Trump Organization a fost condamnată pentru mai multe acuzaţii de fraudă fiscală, deşi Trump însuşi nu a fost acuzat în acest caz.

Ancheta din Manhattan este însă doar una dintre multiplele probleme juridice cu care se confruntă Donald Trump. Fostul preşedinte este vizat, de asemenea, de o anchetă penală separată care trebuie să stabilească dacă a încercat în mod ilegal să anuleze în Georgia înfrângerea sa în alegerile din 2020, precum şi de două investigaţii ale unui procuror special, inclusiv cu privire la modul în care a gestionat documentele secrete ale Casei Albe după ce a părăsit funcţia.

Acuzaţiile din Manhattan vor fi probabil anunţate de un judecător în zilele următoare, iar Trump va trebui să se deplaseze acolo pentru a fi amprentat şi fotografiat, procedură cunoscută sub numele de înregistrarea predării, ceea ce, potrivit unui oficial al instanţei, ar fi de aşteptat să se întâmple marţi.

Trump se va prezenta apoi în faţa unui judecător şi va fi acuzat în mod oficial.

Acuzaţia de joi a marelui juriu a venit după luni de zile în care au fost audiate probe despre o presupusă plată de 130.000 de dolari, în ultimele zile ale campaniei din 2016, bani daţi vedetei porno Stormy Daniels, în schimbul păstrării tăcerii în legătură cu o relaţie cu fostul preşedinte.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 31-03-2023 14:53