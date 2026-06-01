Potrivit organizației italiene Codacons, măsura permite recuperarea unei părți din taxa de autostradă direct de la operatorii rețelei, în cazul neplăcerilor întâmpinate în timpul călătoriei, scrie Ansa.it.

Sistemul pune în aplicare o decizie adoptată în 2025 de autoritatea de reglementare în domeniul transporturilor. În prima etapă, rambursările pentru întârzierile cauzate de lucrări vor fi acordate doar pe traseele administrate integral de același concesionar. Pentru sectoarele gestionate de mai mulți concesionari, despăgubirile vor putea fi acordate începând cu 1 decembrie 2026.

Valoarea compensațiilor pentru întârzierile provocate de lucrări diferă în funcție de lungimea traseului. Pentru călătoriile mai scurte de 30 de kilometri, rambursarea se acordă indiferent de durata întârzierii. Pentru traseele cuprinse între 30 și 50 de kilometri, întârzierea trebuie să depășească 10 minute, iar pentru cele de peste 50 de kilometri, cel puțin 15 minute. Sumele vor fi calculate conform coeficienților stabiliți de autoritatea competentă.

În cazul ambuteiajelor, șoferii vor putea recupera 50% din taxa de drum dacă întârzierea este între 60 și 119 minute, 75% pentru întârzieri între 120 și 179 de minute și 100% dacă blocajul depășește trei ore.