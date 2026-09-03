Reprezentanții unor ONG-uri de la noi confirmă datele și spun că au observat o creștere a acestui tip de donații în ultimul an.

Românii donează direct celor nevoiași

Potrivit World Giving Report 2026, mai bine de jumătate dintre românii care au participat la studiu au mărturisit că au dat bani direct persoanelor aflate în nevoie. Aproximativ o treime au donat diverse sume către organizații caritabile, iar 12% bisericilor.

Femeie: „De obicei, dacă văd oameni sărmani pe stradă.”

Femeie: „Dau bani la biserică. 30 de lei, 50 de lei.”

Femeie: „Și eu am donat la biserică, inclusiv cu declarația 230. Și la grădinițe.”

Băiat: „Pentru o asociație care are grijă de copii. Am adăugat costul la abonament și în fiecare lună mi se iau 5 euro.”

ONG-urile primesc mai multe donații

Cei de la Hope and Homes for Children România confirmă că anul acesta au înregistrat o creștere de aproape 20% a donațiilor, față de 2025.

Nicoleta Marcu, Hope and Homes for Children: „Este cea mai mare de până acum de la un an la altul. Am constatat anul ăsta că românii din străinătate și ei au venit către noi cu un sprijin extrem de generos. Media per donație este cam de 130 de ron.”

În cadrul campaniei derulate de Asociația Jurnal de Bine din Cluj, oamenii au cumpărat, în trei săptămâni, ghiozdane, rechizite sau haine noi pentru 200 de copii sărmani.

Lia Rusu, reprezentant Asociația Jurnal de Bine: „Oamenii sunt din ce în ce mai generoși, ei aleg un copil pentru care fac pachetul. Când poți tu să alegi, cred că satisfacția este mai mare decât pur și simplu să trimiți niște bani.”

Iar reprezentanții Protopopiatului Romano-Catolic din Cluj spun că la Biserica Sfântul Mihail credincioșii au fost parcă și mai generoși după instalarea unui POS.

Ioan Hosu, sociolog: „Se dezvoltă acest comportament, oamenii au început să prindă încredere în acest gen de practici. Această schimbare este dictată și de schimbările tehnologice, că acum 20 de ani o donație însemna să mergi la bancă.”

Raportul a fost realizat pe baza unor date strânse în 2025, pe un eșantion de peste 60.000 de persoane din 105 țări.