"Nu interveneam în retorica zilei dacă nu vedeam mesajul plin de pretinsă mânie proletară a colegului Victor Negrescu. Există un proverb românesc: minciuna are picioare scurte. Păi ce făcea PSD în iulie 2026, Victore? (...) E frumos că ai trimis căni nominale prin Parlamentul European, dar hai să nu pretindem acum că tescovina e agheasmă. Grindeanu şi portavocile din subordine sunt zilele astea ca hoţii de buzunare din autobuz. Îi prinzi cu mâna la tine-n buzunar şi tot ei ţipă isteric că-i împingi", scrie Barna, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

La rândul său, Vlad Voiculescu a precizat că pe 2 iulie, Gheorghe Cârciu, reprezentantul PSD în Comisia LIBE a Parlamentului European, a sesizat oficial Comisia pe tema situaţiei Justiţiei din România.

"A cerut ca România să fie analizată în Grupul de monitorizare pentru democraţie, stat de drept şi drepturi fundamentale (DRFMG, pe scurt). Pe 3 septembrie 2026, Grindeanu spune că a duce o dispută internă la Bruxelles este inacceptabil. Acum două zile, DRFMG a dedicat o şedinţă României, după ce PSD a cerut-o. Au fost invitaţi să vorbească, pe rând, Comisia Europeană, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Expert Forum şi Forumul Judecătorilor. Apoi au fost invitate autorităţile române: Ministerul Justiţiei, un membru al CSM şi vicepreşedintele Înaltei Curţi", precizează Voiculescu.

Joi, europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) a transmis că România trebuie apărată la Bruxelles, nu "pusă la zid". El a adăugat că politicienii se pot contrazice în România, dar este cu totul altceva să ceri la Bruxelles "sancţionarea" propriei ţări sau "blocarea" banilor europeni.

"Zilele trecute am atras atenţia asupra demersurilor făcute de PNL şi USR, prin PPE şi Renew, pentru a pune în pericol, la nivel european, 770 de milioane de euro din PNRR pentru România şi am făcut apel la calm şi decenţă. De aceea, Partidul Social Democrat a aprobat o rezoluţie prin care propunem un pact politic pentru protejarea intereselor economice, financiare şi strategice naţionale. Acum apar informaţii în presă potrivit cărora ar fi existat şi intervenţii directe la Comisia Europeană în acest sens. Sunt acuzaţii grave şi trebuie clarificate imediat. Un alt episod consumat recent este demersul prin care Renew-USR a încercat promovarea de urgenţă a unei rezoluţii critice privind statul de drept în România. Social-democraţii s-au opus unei asemenea abordări. Într-un final, nici PPE nu a mai susţinut acest demers", a scris Negrescu, pe aceeaşi reţea de socializare.