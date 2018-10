ISS, în pericol. Ce se întâmplă cu cei trei astronauți aflați deja în spațiu

Staţia Spaţială Internaţională ar putea fi lăsată fără astronauţi la bord

Roscosmos, agenția spațială rusă, a decis suspendarea curselor cu oameni la bord către ISS după lansarea eşuată a capsulei Soyuz ce trebuia să transporte un echipaj de doi membri pe avanpostul orbital. În aceste condiții Staţia Spaţială Internaţională ar putea fi lăsată fără astronauţi la bord, a declarat un responsabil al agenţiei spaţiale ruse Roscosmos. Misiunea actualului echipaj aflat la bordul ISS ar putea fi prelungită ''cu câteva zile'', a mai anunţat acesta, potrivit TASS. Potrivit Directorului Agenţiei Spaţiale Ruse, Dmitri Rogozin, cosmonautul rus Aleksei Ovcinin şi astronautul american Nick Hague, care au supravieţuit lansării eşuate vor reveni în spaţiu în primăvara lui 2019.

Staţia Spaţială Internaţională (ISS) a rămas - până la noi dispoziţii - fără "taxiuri" care pot să transporte astronauţi spre avanpostul orbital. Rachetele şi capsulele Soiuz, care au devenit transportatorul exclusiv al tuturor astronauţilor de pe Terra către ISS începând din 2011, vor rămâne la sol până la finalizarea anchetei demarate. După retragerea din circulaţie a navetelor spaţiale americane, NASA cumpără cu costuri foarte mari locuri la bordul capsulelor ruseşti Soyuz, cu mai multe luni în avans, pentru a trimite astronauţi americani pe ISS.

Ce se întâmplă cu cei trei astronauți aflați deja pe stație

Este încă devreme să spunem cât de mult vor fi afectați de eșecul lansării de joi cei trei astronauti care se află în prezent pe Stația Spațială Internațională: este vorba de astronautul NASA, Serena Auñón-Chancellor, cosmonautul rus Serghei Prokopiev și astronautul ESA Alexander Gerst.

În mod normal, un echipaj nu mai mare de 3 persoane se întoarce după ce a predat comanda unui alt echipaj, astfel că în ultimii 20 de ani Stația Spațială Internațională nu a rămas fără oameni niciodată. Cei trei membri erau programați să se întoarcă în luna decembrie pe pământ. De obicei, fiecare echipaj se întoarce cu capsula în care a urcat. Capsula Soyuz, MS-09, cu care au ajuns în spațiu pe 8 iunie este andocată la Stația Spațială Internațională, însă aceste capsule Soyuz au o durată de viață, adică pot rămâne pe orbită 200 de zile. Asta înseamnă că trebuie să revină pe pământ până la finalul lui decembrie sau cel târziu în ianuarie 2019.

Încă nu se știe cu siguranță dacă misiunea lor va fi prelungită și prin urmare dacă întoarcerea programată în decembrie va mai avea loc atunci, scrie space.com. Trebuie precizat că însă că încărcături cu provizii pot fi trimise către ISS.

NASA este depedentă de rachetele Soyuz pentru transportul de oameni pe ISS și înapoi după ce programul american a fost închis în 2011, cu toate acestea SpaceX și Boeing au plănuit ambele teste cu rachete cu oameni la bord în 2019. Va mai dura însă până ce NASA va putea trimite singură oameni în spațiu. Și China are un program spațial însă rachetele cu echipaj uman, asemănătoare celor rusești, ar putea fi operaționale din 2020. Până ca aceste opțiuni să devină certitudini, Stația Spațială Internațională are un viitor nesigur. Nu se știe dacă aceasta ar putea supraviețui fără echipaj uman deoarece astronauții aflați la bord execută des lucrări de mentenanță și reparații iar în lipsa lor s-au putea produce incidente chiar catastrofale la bord.

Astronautul Alexander Gerst a surprins în imagini, de pe Stația Spațială, racheta Soyuz în momentul în care s-a defectat joi. ”Mă bucur că prietenii noștri sunt bine” a scris el pe Twitter unde a postat imaginile.

Glad our friends are fine. Thanks to the rescue force of >1000 SAR professionals! Today showed again what an amazing vehicle the #Soyuz is, to be able to safe the crew from such a failure. Spaceflight is hard. And we must keep trying for the benefit of humankind.#Exp57 #SoyuzMS10 pic.twitter.com/Gylnn98UE9