Statele Unite se confruntă cu cea mai gravă secetă din ultimii 50 de ani

Partea de Vest a Statelor Unite se confruntă în această perioadă cu o secetă istorică, cea mai gravă din anii '70 încoace, spun meteorologii.

Vremea extrem de caldă şi absenţa precipitaţiilor ar putea lovi dur economia întregii ţări. Pentru că agricultura e cel mai afectat sector, alimentele vor fi din ce în ce mai scumpe.

În vestul Statelor Unite, două treimi din teritoriu se confruntă cu o secetă de proporții, cea mai gravă din ultimele decenii. Pământul e pârjolit de incendii, iar ploile întârzie, spre disperarea fermierilor şi apicultorilor.

Melanie Cardoso, apicultoare: „E o regină foarte bună pentru că are polen, are miere şi are tot roiul aici.”

Melanie Cardoso e apicultor şi cunoaşte bine industria, dar şi urmările catastrofale ale secetei.

Melanie Cardoso, Beekeeper Royal Apiaries: „Totul e afectat. Dacă nu e apă, nu e mâncare, nu sunt plante pe care albinele să le polenizeze.”

În ultimii doi ani, incendiile şi lipsa precipitațiilor au exterminat mii de colonii de albine în zona.

Neal Williams, Professor of Pollination and Bee Ecology at UC Davis: „Din cauza schimbărilor climatice, a secetei şi a valurilor de căldură tot mai numeroase, vom vedea tot mai multe probleme pentru albine.”

Seceta le dă bătăi de cap şi fermierilor californieni.

Joe Del Bosque, Del Bosque Farms: „Terenul e gata, e gata pentru plantare. Aşteaptă doar apă şi plante care să fie sădite acolo.”

Între albine şi culturi e o legătură directă, iar problemele se transferă la consumatori.

Joe Del Bosque, Del Bosque Farms: „E o problemă pentru toată lumea care mănâncă fructe şi legume, pentru că în California sunt produse aproape jumătate dintre toate fructele şi legumele din Statele Unite.”

Această fermă produce legume organice pentru mai multe lanţuri de hipermarketuri. Anul acesta, pierderile se ridică la milioane de dolari.

Joe Del Bosque, Del Bosque Farms: „Sunt foarte îngrijorat pentru viitor, bineînţeles, pentru că trebuie să vedem dacă supravieţuim anul acesta. S-ar putea să nu reuşim.”

Agricultorii americani caută cu disperare soluţii.

Melanie Cardoso, Beekeeper Royal Apiaries: „Scoatem mai mulţi bani din propriile buzunare că să hrănim albinele şi să ne asigurăm că au tot ce e nevoie (ca să supravieţuiască). Am stat de vorbă cu alţi apicultori din alte state americane. E la fel că aici. Se roagă să vină ploile.”

Numai că precipitațiile întârzie, iar nivelul apei a înregistrat o scădere record pentru ultimii 90 de ani. Rezervorul care aprovizionează 29 de milioane de californieni și culturile s-a golit atât de mult încât autorităţile iau în calcul să oprească hidrocentrala.