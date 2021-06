Vremea extremă creează probleme în America de Nord. În Australia a nins

Vremea extremă creează probleme în America de Nord, dar şi în cealaltă parte a globului, în Australia.

Incendii majore de vegetație ard de câteva zile pe coasta de vest a Statelor Unite și multe dintre ele au devenit de necontrolat. Mulţi locuitori au fost evacuați în grabă din calea flăcărilor. Iar pe continentul australian ninge! Sunt şi ploi torențiale care au lăsat în urmă inundații și case distruse.

Jeremy Harris, reporter, Utah, SUA: „Focarul de aici, numit „Bear Fire”, este unul uriaș și emană multă căldură. Arde chiar lângă Autostrada 6, în preajma orașului Helper. Terenul este uscat, rafalele de vânt sunt puternice, dar pompierii au o urmă de speranță”.

Așa arată de câteva zile Arizona, Nevada, Utah și California. Incendiile de pădure din cele patru state federale americane pârjolesc zone întinse. Întețite de vânturile aprige, flăcările au distrus sute de mii de hectare de vegetație. Grav este că multe focare ard necontrolat, cum este cel din Nevada.

Loalnic: „Ne amplasam tabăra, mai e un prieten cu mine, cu rulota, când am primit un telefon care ne-a anunțat că e un incendiu în zonă. Am văzut că fumul se îndreaptă spre noi. Tot ce am putut face a fost să ne luăm animalele de companie, soțiile, obiectele de valoare și să plecăm”.

Lupta pompierilor cu focul se duce atât de la sol, cât și din aer, cu ajutorul elicopterelor dotate special pentru astfel de intervenții. Localnicii care s-au trezit înconjurați de flăcări s-au refugiat în centre special amenajate pentru evacuați.

Localnic din Arizona: „Șeriful ne-a spus că, din momentul în care vedem flăcările cum se extind pe muntele din apropiere, avem la dispoziție 30 de minute să plecăm înainte ca focul să ajungă la casa noastră”.

Focarul izbucnit în statul Utah a dus la închiderea unei autostrăzi și a unui canion turistic. Focul ar fi pornit de la un trăznet. Cum meteorologii din zonă anunță rafale de vânt de peste 80 de kilometri pe oră, autoritățile se așteaptă că dezastrul să ia amploare.

În schimb, în California, incendiul de vegetație care arde lângă o bază a forțelor aeriene a ars deja din temelii un imobil și amenință să distrugă multe alte clădiri.

Între timp, în sudul Australiei, furtuni violente au lăsat în urmă pagube uriașe. Copacii smulși din rădăcini au afectat liniile de înaltă tensiune și aproape 200.000 de case au rămas fără curent electric. Vremea rea care a lovit statul Victoria și capitala sa Melbourne a adus rafale de vânt de aproape 120 de kilometri pe oră, însoțite de ploi torențiale care au inundat drumuri întregi.

În schimb, în statul New South Wales din sud-estul țării a nins zdravăn.

Localnic: „M-am născut aici, am 47 de ani, dar nu am văzut atât de multă zăpadă de când aveam vârsta copilului meu”.

În timpul nopții, aproape 1.200 de locuințe au rămas fără electricitate.