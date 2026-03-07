Arhiepiscopul Gabriele Caccia, în vârstă de 68 de ani, fost ambasador al Sfântului Scaun la Naţiunile Unite din New York, a fost numit nunţiu apostolic la Washington, a anunţat Vaticanul într-un comunicat.

Noul nunţiu îl înlocuieşte pe Christophe Pierre

El îi succede cardinalului Christophe Pierre, care se pensionează la vârsta de 80 de ani.

Papa Leon se confruntă cu un peisaj fracturat în ţara sa natală, unde dezbaterea este aprinsă în jurul problemei imigraţiei şi violenţei poliţieneşti, cu polarizare ideologică chiar şi în cadrul Bisericii.

De la alegerea sa din mai, Leon al XIV-lea, născut la Chicago, a adoptat o poziţie clară împotriva anumitor decizii ale administraţiei preşedintelui american Donald Trump, menţinând în acelaşi timp deschise canalele de comunicare.

Papa critică tratamentul migranţilor

El a denunţat în special tratamentul „inuman” aplicat migranţilor, a cerut dialog în Venezuela şi, la începutul lunii ianuarie, a criticat o „diplomaţie a forţei”.

Duminică, el a îndemnat, de asemenea, părţile să pună capăt „spiralei violenţei” din războiul din Orientul Mijlociu, declanşată de atacurile aeriene comune israeliene şi americane împotriva Iranului şi le-a cerut să „îşi asume responsabilitatea morală de a opri această spirală a violenţei înainte ca aceasta să ducă la o ruptură ireparabilă”.