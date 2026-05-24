Autoritățile au fost mobilizate mai bine de 24 de ore și lucrează pentru a limita riscul, a postat Newsom pe X sâmbătă seară.

Această măsură permite Californiei să solicite asistență federală din partea Washingtonului. Zeci de mii de locuitori din zonă au fost sfătuiți să-și părăsească locuințele, aproximativ 40.000 dintre aceștia dând curs apelului de a petrece noaptea în hoteluri, în mașini sau în adăposturile de urgență puse la dispoziție de autorități.

Rezervorul care conține circa 26.500 de litri de metacrilat de metil este situat în incinta unei companii aerospațiale din Garden Grove, la sud-est de Los Angeles.

Metacrilatul de metil este o substanță chimică toxică și inflamabilă utilizată în producția de materiale plastice. Riscul unei scurgeri masive sau al unei explozii care să afecteze și alte rezervoare nu a fost încă limitat, potrivit relatărilor din presă.

Potrivit Reuters, echipajele s-au întors în zona de pericol în cursul nopții, după ce măsurătorile efectuate vineri cu ajutorul dronelor au sugerat că apa pulverizată pe rezervor a ajutat la stabilizarea situației, a declarat purtătorul de cuvânt al serviciilor de pompieri din comitatul Orange, Craig Covey.

Dar când echipajele au ajuns la indicatorul de temperatură al rezervorului, au constatat că temperatura internă era de 32 de grade Celsius, față de 25 de grade Celsius când echipajele de intervenție se retrăseseră. Temperatura creștea cu aproximativ un grad pe oră, a spus el. „Aceasta este vestea proastă”, a adăugat Covey.

Sâmbătă, Covey a declarat că pompierii studiază dacă un flux puternic de apă de răcire ar putea reduce presiunea și preveni o explozie.

Potrivit Reuters, pompierii care încearcă să împiedice explozia sau scurgerile din rezervor au apelat la experți externi pentru a ajuta la prevenirea unei catastrofe.

Covey a spus că echipele au trecut în cursul nopții de la o abordare „defensivă” la una „ofensivă”, cu ajutorul chimiștilor din echipa de intervenție în caz de urgență a producătorului.

El a mai declarat că echipele se pregăteau și pentru o posibilă scurgere, căutând modalități de a îndigui, bloca și devia lichidul într-o zonă situată în incinta sitului comercial, în loc să-i permită să ajungă în canalele de scurgere a apelor pluviale, canalele râurilor sau în ocean.

„Nu renunțăm”, a insistat Covey.

Oficiali din domeniul sănătății au declarat că sunt îngrijorați că vapori cu substanța chimică ar putea provoca probleme respiratorii severe în cazul expunerii prelungite. Monitorizarea calității aerului nu detectase vapori până la ultima actualizare privind sănătatea, citată de oficiali.

„Sunteți în siguranță atât timp cât vă aflați în afara zonei care a fost considerată a fi o zonă de evacuare”, a declarat vineri dr. Regina Chinsio-Kwong, de la Agenția de Sănătate din comitatul Orange.