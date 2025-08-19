Sri Lanka, sancționată de Agenția Mondială Antidoping. Țara se confruntă cu interdicții la competiții internaționale

19-08-2025 | 19:56
fiola test antidoping

Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) a confirmat marţi că Sri Lanka nu respectă Codul Mondial Antidoping şi a anunţat mai multe sancţiuni împotriva acestei ţări, informează AFP.

Sabrina Saghin

Sri Lanka, aflată pe lista de supraveghere a AMA/WADA, ar urma să nu mai poată găzdui campionate regionale, continentale sau mondiale până când ţara nu va fi reintegrată în organizaţie, a explicat agenţia într-un comunicat.

De asemenea, reprezentanţii din Sri Lanka nu vor fi eligibili să facă parte din comitetele sau consiliile de administraţie ale AMA/WADA.

Iar dacă ţara nu reuşeşte să fie reintegrată în organizaţie în următoarele 12 luni, AMA/WADA a precizat că este pregătită să impună o "consecinţă suplimentară": interdicţia de a arbora steagul Sri Lanka la Jocurile Olimpice şi la orice alt eveniment sportiv major.

La sfârşitul lunii martie, AMA/WADA a acordat Agenţiei Antidoping din Sri Lanka (SLADA) patru luni pentru a corecta „neconformitatea excepţională" a ţării.

Jannik Sinner
Jannik Sinner, numărul 1 mondial, suspendat pentru dopaj până la 4 mai, în urma unui acord cu WADA

Termenul limită de 27 iulie 2025 a expirat fără ca problema nerespectării să fie remediată", a precizat agenţia cu sediul la Montreal.

Alte trei semnatare ale codului AMA/WADA nu respectă, de asemenea, Codul Mondial Antidoping: Agenţia Rusă Antidoping, Federaţia Internaţională de Pelotă Bască şi Federaţia Internaţională de Fitness şi Culturism.

Sursa: Agerpres

