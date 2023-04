Spania se confruntă cu temperaturi de peste 35 de grade. În Valencia s-a înregistrat un record absolut pentru luna aprilie

De marți, în sudul Spaniei, temperaturile oscilează între 35 și 37 de grade Celsius spre disperarea localnicilor și a turiștilor deopotrivă. Fenomenul este cu atât mai alarmant cu cât Peninsula Iberică să confruntă cu o secetă istorică, iar specialiștii anticipează o nouă vară toridă și uscată.

Agenţia spaniolă de meteorologie anticipează că această lună va fi probabil cel mai călduros aprilie de la începutul măsurătorilor în Peninsula Iberică.

Asta după ce schimbările climatice au generat în 2022 cel mai mare număr de zile marcate de "stres termic ridicat".

Turist din New York: ”E foarte cald. Aici am ajuns din Elveţia, unde am dat de viscol”.

În Valencia, marţi au fost 36,2 grade, cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în Spania în aprilie.

Primăria a instalat o pădurice de panouri fotovoltaice care să genereze energie pentru consumul acestei şcoli.

În Sevilla, au fost miercuri 35,6 grade Celsius, un vârf absolut pentru acest oraş din Andalusia. Şi în Cordoba s-au înregistrat cu aproape 15 grade mai mult decât normalul şi cu 3 grade mai mult decât recordul istoric.

Turist: ”În California, de unde sunt eu, nu suntem obişnuiţi cu temperaturi din astea. Ok, înţeleg în august, dar acum e copleşitor, mai ales că nici nu plouă şi avem mare nevoie. Până unde vor tot urca temperaturile?”

Valul de căldură timpurie survine pe fondul unei secete istorice, din cauza căreia suferă culturile de măsline şi grâne. Ca să nu mai vorbim de riscul incendiilor de vegetaţie.

În Barcelona, hotelurile caută soluţii să limiteze consumul de apă. Aici, patronii au instalat clepsidre cu nisip în baie, pentru ca oaspeţii să fie atenţi la durata duşului.

Dar tot în Europa găsim şi extrema cealaltă. Noaptea trecută a fost cea mai rece înregistrată de statistici, minus 2 grade, în regiunea belgiană Flandra. Fermierii care cultivă viţă de vie ori pomi fructiferi au făcut noapte albă monitorizând focurile din livezi.

Iar peste Ocean, în Evergreen - Colorado a nins serios, în timp ce statele Florida şi Texas s-au confruntat cu o straşnică furtună cu grindină.

Bucățile de gheață au atins mărimea unor mingi de tenis. Șoferii ghinioniști, surprinși pe șosele de vremea extremă, s-au ales cu mașinile avariate. Zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică din cauza grindinei.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 27-04-2023 19:40