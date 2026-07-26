Printre ei sunt și familii de români care au fugit din calea focului devastator. Sălile de sport au devenit centre de urgență, iar cei care nu au mai găsit loc dorm în mașini. Familia regală a Spaniei a ajuns la Villamanta, una dintre comunitățile amenințate de flăcări. Tragedia a făcut și prima victimă: un bărbat a fost găsit carbonizat în mașina sa.

De cinci zile, mii de pompieri spanioli luptă până la epuizare cu un infern care pare de nestăvilit. În fața zidurilor uriașe de foc, salvatorii sunt nevoiți, uneori, să abandoneze pozițiile și să fugă din calea flăcărilor.

Împinse cu violență de rafale care depășesc 50 de kilometri pe oră, flăcările înaintează cu o viteză înspăimântătoare. Seceta extremă și temperaturile caniculare au transformat vegetația într-un combustibil uriaș. Cerul s-a întunecat, aerul a devenit irespirabil, iar ziua devine, în unele locuri, ca o noapte adâncă.

Nu mai vorbim despre un incendiu forestier obișnuit, ci despre o criză regională de amploare, cu focare care au ajuns să se influențeze reciproc, evacuări masive și intervenția armatei.

Focul se extinde rapid

Între Madrid și Ávila, mai multe incendii de proporții au transformat pădurile și dealurile într-o zonă de război. Flăcările sunt împinse de vânt și alimentate de vegetația uscată, după săptămâni întregi de temperaturi extreme.

Autoritățile au delimitat zone-tampon, oamenii sunt evacuați din timp din calea focului, iar nimănui nu i se permite să înainteze spre zonele de risc.

Corespondent PROTV: „Aici ne aflăm la marginea unei localități. De la acest punct, accesul nu mai este permis. Polițiștii îi întorc pe toți cei aflați în trafic. Unii sunt localnici care voiau să se întoarcă la casele lor, însă nimeni nu poate înainta. Sunt cel puțin șapte sate, până spre Ávila, în care există pericolul extinderii fumului și a focului.”

În nordul și în vestul Madridului, spre munte, se află unele dintre cele mai scumpe și mai căutate zone rezidențiale din regiune. Sunt vile și case construite printre păduri, în mijlocul naturii.

Corespondent PROTV: „În nordul Madridului, spre munte, găsești multe astfel de proprietăți. Au suprafețe vaste, vii și porțiuni de pădure, sunt înconjurate de dealuri și oferă multă discreție. Acolo se vede doar un acoperiș, dincolo, un altul. Ei bine, toate aceste proprietăți se află acum în prima linie de risc. Priviți câtă vegetație uscată este în jur. Dacă focul ajunge aici, iar vântul bate cu putere, toate aceste imobile pot fi mistuite cu ușurință de flăcări.”

Românii fug din calea focului

În comuna Villamanta a ajuns astăzi și familia regală a Spaniei, la sala de sport transformată în centru pentru evacuați. Suntem la 35 de kilometri de Madrid și la numai 20 de kilometri de focarul uriaș de la Navas del Rey. Aici am întâlnit români evacuați din satele aflate mai la nord, spre zona submontană.

Mulți români sunt afectați de dezastru.

Andra și-a trimis copiii la o prietenă, iar ea doarme în mașină, lângă sala de sport în care sunt găzduite persoanele evacuate.

Andra, româncă din Spania: „Am vrut să las locul celor care au nevoie, bătrânilor. Am zis că pot să stau și așa, în mașină. Noi, românii, suntem obișnuiți.”

În unele localități, oamenii au avut la dispoziție doar câteva minute pentru a-și abandona casele. Au plecat cu ce au reușit să ia. În urmă au rămas locuințe, ferme, animale și comunități întregi care așteaptă vești. Iar focul continuă să înainteze.

Corespondent PRO TV: „Situația se repetă. Oamenii aduși aici aveau, până acum două zile, propriul centru pentru evacuați în localitățile lor. Acum au fost nevoiți să plece și de acolo. Asta arată cât de mult s-a apropiat focul de Madrid.”

Centrele adăpostesc sinistrații

În sala de sport, oamenii sunt bine organizați. Primăriile au transformat astfel de spații în centre de urgență, iar Protecția Civilă a adus paturi și echipamente pentru sinistrați.

Anca Nițulescu, româncă din Spania: „În general, sunt săli de sport mari, puse la dispoziție de primării. De exemplu, săli publice închise, în care se joacă baschet sau volei. Acestea au fost amenajate cu echipamente oferite de Protecția Civilă.”

Tot aici am întâlnit-o și pe Luana, o femeie din Peru care vorbește românește, după ce a locuit timp de doi ani la Galați.

Luana: „A venit foarte mult fum. Am luat copiii, iar acum ni se spune că a izbucnit din nou un incendiu. Așteptăm să vedem ce facem, dacă trebuie să plecăm și de aici.”

Fumul a ajuns și în localități aflate la zeci de kilometri de focare. Cristian Avram, un român care locuiește la aproximativ 20 de kilometri de Madrid, și-a părăsit locuința pentru o noapte.

Cristian Avram, român din Madrid: „Am plecat o noapte de acasă, pentru că aerul era irespirabil, era foarte mult fum. Cerul era complet acoperit, nu se mai vedea soarele. Era destul de înfiorătoare imaginea.”

Focul lasă în urmă ruine

Peste 45.000 de hectare de vegetație au fost mistuite numai în regiunile Madrid și Ávila. În urma focului au rămas întinderi uriașe de pământ carbonizat, locuințe distruse și comunități întregi evacuate.

Premierul Pedro Sánchez a anunțat că Guvernul va adopta marți un decret prin care teritoriile afectate vor fi declarate zone de dezastru.

Măsura va permite alocarea rapidă a fondurilor pentru sprijinirea sinistraților și reconstruirea comunităților devastate.

De la începutul anului, incendiile au pârjolit peste 150.000 de hectare în Spania, o suprafață de șase ori mai mare decât cea distrusă de foc în urmă cu zece ani. Catastrofa transformă acest sezon într-unul dintre cele mai negre din istoria recentă a țării.

Corespondent PROTV: „Suntem în zona metropolitană a capitalei Spaniei. Aici ne aflăm în sala de sport a acestei mici comunități. Sunt 12 astfel de centre. Sunt în jur de 200 de persoane, copiii, adulți, familii întregi. Sunt foarte mulți bătrâni. Sunt persoane care nu au avut unde să meargă realmente, pentru că și această localitate și multe altele au familii care găzduiesc astfel de rude, cunoștințe, prieteni. De altfel și prin parcările din zona aceasta am văzut foarte multe mașini, dube, dar și autoturisme în care oamenii stau. În aceste zile sunt și două familii de români aici, care sunt ținute de 4 zile și continuă să vină persoane.

Aerul acesta necăcios din zonă. Nu numai că se simte în plămâni, dar mai devreme eu am văzut că pe frunte aveam, probabil, o funingine, ceva, sunt particule în aer, se vede pur și simplu o pâclă deasupra acestor localități. Nu departe de aici, la circa 10 km, sunt focare, sunt focuri. Trebuie spus că oamenii de aici au fost evacuați și preventiv, pentru că în multe sate era fumul o reală problemă. Chiar ne spuneau că în ziua precedentă evacuării pur și simplu îi ustura ochii și este această senzație iritantă atunci când ieși afară.”

Echipă: Robert Hoară, Rareș Năstase, Ana Tudoran, Doina Plăcintă.