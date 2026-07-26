Numeroase locuințe au ars, iar fumul a ajuns deasupra capitalei Madrid. Un bărbat a murit într-un incendiu de vegetație din regiunea Valencia.

La vest de Madrid, pompierii spanioli luptă cu flăcările în condiții dificile. Deși temperaturile au mai scăzut, vântul a continuat să sufle cu putere, schimbându-și direcția.

Român: „Ne-au scos din case joi seara. Am stat în casa unui prieten. Am două locuințe, una mi-a luat foc. A ars pe afară doar. Am apucat să luăm câinele. A fost foarte mare focul, zici că erai în iad. Era plin de fum. Și acum e fum, aerul e irespirabil”.

Român stabilit în Navas: „Tocmai ce veneam de la muncă și aveam soția și băiatul în casă, și nu m-au lăsat să intru pentru că ne înconjurase focul. Era mult fum, nici nu se putea respira. Nu se mai vedea nimic, era totul negru.”

În unele cazuri, pompierii nu au avut nicio șansă să protejeze locuințele de flăcări. Camerele de supraveghere au surprins cum în mai puțin de zece minute focul se apropie și apoi cuprinde o casă.

Costel: „Fiecare și-a luat ce a apucat. Noi acum stăm în mașină. Stau în Spania de 26 de ani, e primul foc pe care l-am prins și e cel mai puternic. Ne-am speriat rău.”

Peste 2.700 de pompieri, 420 de autospeciale și 21 de avioane și elicoptere au fost mobilizate, ca parte a unui răspuns coordonat la nivel guvernamental. Salvatorii au venit și în ajutorul animalelor abandonate la o fermă.

În Franța, pompierii continuă lupta cu incendiul care amenință suburbiile din vestul orașului Bordeaux. Pompierii au început să sape șanțuri pentru a proteja de foc localitățile limitrofe, unele deja evacuate.

Situația este cu atât mai delicată cu cât orașul adăpostește mii de persoane care au fost evacuate din alte zone din departamentul Gironde. Din cauza fumului gros, guvernul a trimis de urgență un milion și jumătate de măști pentru a-i proteja pe oameni de aerul toxic.

Un avion militar de transport, adaptat special pentru stingerea incendiilor, s-a alăturat unei flote de 18 aparate de zbor implicate în lupta cu focul.

Franța a activat mecanismul european de urgență.

Într-un mesaj postat pe rețeaua X, președintele Emmanuel Macron a mulțumit României, care a trimis 40 de pompieri în Hexagon, dar și altor state că au venit în ajutor.