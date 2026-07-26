Cel puţin 15.000 de persoane au fost evacuate, o regiune în care autorităţile anunţă că întâmpină dificultăţi în controlarea incendiilor, relatează AFP, preluat de News.ro.

„Incendiul ne depăşeşte capacităţile de stingere, perimetrul său este de aproximativ 21 de kilometri. Este şi mai dificil să stabilim numărul hectarelor arse”, declara sâmbătă seara presei preşedintele regiunii Valencia, Juanfran Perez Llorca.

Pompierii luptă cu incendiile din Valencia

Autorităţile spaniole au ordonat sâmbătă seara evacuarea a opt noi comune, în apropiere de Toledo, din cauza ameninţării flăcărilor, la vest de madrid, iar ministerul spaniol de Interne şi-a exprimat înfrijorarea faţă de o ”situaţie critică”.

„Din cauza incendiului de pădure, o alertă a fost emisă în vederea evacuării municipalităţilor de la Toledo - Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez şi Pelahustán”, a anunţat pe X Ministerul de Interne.

Ministerul anunţa anterior evacuarea a 60.000 de persoane în regiunea Madrid.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunţat, în zona incendiilor, că pompierii depun eforturi pentru a salva vieţi.

O persoană a murit sâmbătă, în apropiere de Valencia, a anunţat Primăria oraşului Manises.