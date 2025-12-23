Sora lui Messi a suferit un accident la Miami şi şi-a anulat nunta cu doar câteva zile înainte de ceremonie

23-12-2025 | 17:07
Sora lui Messi
Instagram / @leomessi

María Sol Messi, sora mai mică a lui Leo Messi, se află în recuperare după ce a suferit un accident de maşină la Miami.

Incidentul, care a avut loc în timp ce tânăra punea la punct ultimele detalii pentru nunta sa, a dus la amânarea ceremoniei care era programată pentru 3 ianuarie în Rosario, Argentina, relatează Marca.

Vestea a fost confirmată de Ángel de Brito, care a vorbit cu Celia Cuccittini, mama lui Messi, şi a dat asigurări că María Sol este în afara oricărui pericol, deşi rănile suferite sunt severe.

Potrivit presei argentiniene, María Sol se afla în Miami înainte de a se întoarce în Argentina pentru pregătirile finale ale nunţii sale cu Julián Arellano, antrenorul categoriilor de juniori ale Inter Miami. În timpul unei călătorii cu maşina, ea a leşinat, ceea ce a făcut-o să piardă controlul asupra vehiculului şi să aibă un accident.

După ce a primit îngrijiri medicale şi a fost supusă mai multor teste, medicii au confirmat că nu este în pericol, deşi a suferit leziuni severe: o fractură la două vertebre, arsuri grave, o leziune la încheietura mâinii şi o fractură la călcâi.

Leziunile vor necesita un proces lung de recuperare, ceea ce a obligat-o să-şi amâne nunta cu Julián Arellano. Cuplul, care se cunoaşte din copilărie din Argentina, planificase o nuntă intimă în Rosario, care va trebui să aştepte până când María Sol se va recupera complet.

Sursa: News.ro

