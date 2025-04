Sondaj: Aproximativ jumătate dintre americani consideră că Donald Trump a fost un preşedinte „groaznic” până acum

Chiar şi republicanii nu sunt în totalitate convinşi că atenţia lui a fost îndreptată în direcţia corectă, relatează AP.

Conform sondajului realizat de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, americanii sunt de aproape două ori mai înclinaţi să spună că Trump s-a concentrat pe priorităţi greşite decât să spună că s-a concentrat pe cele corecte.

Ce spun americanii

Mai mult, aproximativ 4 din 10 americani spun că Trump a fost un preşedinte «groaznic» în al doilea mandat, iar aproximativ 1 din 10 spun că a fost «slab». În contrast, aproximativ 3 din 10 spun că a fost «grozav» sau «bun», în timp ce puţin sub 2 din 10 spun că a fost «mediocru».

Majoritatea nu au fost şocaţi de dramatismul primelor 100 de zile ale mandatului lui Trump. Aproximativ 7 din 10 adulţi americani spun că primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump au fost în mare parte aşa cum se aşteptau, iar doar aproximativ 3 din 10 spun că acţiunile preşedintelui republican au fost în mare parte neaşteptate. Dar asta nu înseamnă că sunt mulţumiţi de modul în care au decurs aceste prime luni.

Ce spun democrații

De fapt, democraţii par chiar mai nemulţumiţi de realitatea celui de-al doilea mandat al lui Trump decât înainte de învestirea sa, la 20 ianuarie.

Aproximativ trei sferturi dintre democraţi spun că Trump se concentrează pe subiecte greşite şi aproximativ 7 din 10 consideră că a fost un preşedinte „groaznic” până acum. Aceasta reprezintă o creştere faţă de ianuarie, când aproximativ 6 din 10 anticipau că va fi „groaznic”.

Rahsaan Henderson, un democrat din California, a declarat că au fost unele dintre cele mai lungi 100 de zile pe care le-a trăit vreodată. „Cred că următorii patru ani vor fi un test pentru a vedea cine poate rezista cel mai mult şi continua să se opună oricărui lucru pe care el încearcă să-l facă, având în vedere că el sfidează totul, inclusiv Curtea Supremă”, a declarat Henderson, în vârstă de 40 de ani.

Ce spun republicanii

Republicanii îl susţin în mare parte pe preşedinte, dar sunt ambivalenţi în privinţa priorităţilor pe care acesta a ales să le pună în evidenţă.

Aproximativ 7 din 10 spun că a fost cel puţin un preşedinte „bun”. Însă doar aproximativ jumătate spun că, până acum, a avut în mare parte priorităţi corecte, în timp ce aproximativ un sfert spun că acestea au fost în mare parte corecte, iar aproximativ 1 din 10 spun că Trump a avut în mare parte priorităţi greşite.

„Chiar face ceea ce a spus că va face”, a declarat Tanner Bergstrom, 29 de ani, republican din Minnesota. ”Nu face o mulţime de promisiuni, nu ajunge în funcţie şi apoi nu se întâmplă nimic. ... Îmi place foarte mult asta. Chiar dacă sunt unele lucruri cu care nu sunt de acord, totuşi face ceea ce a spus că va face.”

Cei care au fost surprinşi de primele luni ale lui Trump par să fi avut o trezire bruscă. Persoanele care spun că acţiunile lui Trump nu au fost ceea ce se aşteptau – în majoritate democraţi şi independenţi – sunt mai predispuse să spună că Trump a avut în mare parte priorităţi greşite şi că a fost un preşedinte slab sau groaznic, în comparaţie cu persoanele care se aşteptau în mare parte la acţiunile sale.

Aproximativ 4 din 10 respondenţi aprobă modul în care Trump gestionează preşedinţia în ansamblu. Problema imigraţiei este un punct relativ forte.

Potrivit sondajului, 46% dintre adulţii americani aprobă modul în care acesta gestionează problema, ceea ce este puţin mai mult decât aprobarea generală de care se bucură. Dar există şi indicii că politica externă, negocierile comerciale şi economia ar putea deveni problematice, în contextul în care acesta încearcă să demonstreze că abordarea sa va fi benefică pentru ţară.

Popularitatea lui Trump

Popularitatea lui Trump în aceste domenii este mult mai scăzută decât în cel al imigraţiei. Doar aproximativ 4 din 10 adulţi americani aprobă modul în care acesta gestionează fiecare dintre aceste probleme. Republicanii sunt mai puţin înclinaţi să aprobe abordarea lui Trump în ceea ce priveşte comerţul şi economia decât în cel al imigraţiei.

Există semnale suplimentare că unii susţinători ai lui Trump ar putea să nu fie încântaţi de performanţa sa de până acum. Procentul republicanilor care spun că a fost cel puţin un preşedinte „bun” a scăzut cu aproximativ 10 puncte procentuale din ianuarie. De asemenea, aceştia sunt puţin mai înclinaţi să spună că Trump va fi „slab” sau „groaznic”, deşi doar 16% descriu astfel primele sale luni de mandat.

Stephanie Melnyk, 45 de ani, republicană din Tennessee, susţine în general modul în care Trump gestionează preşedinţia, dar a declarat că nu este de acord cu modul în care acesta gestionează afacerile externe, în special războiul din Ucraina. Familia Melnyk a emigrat din Ucraina, iar ea a declarat că Trump „încearcă o soluţie rapidă care nu va dura” şi că preşedintele rus Vladimir Putin „nu este de încredere”.

Melnyk, care a votat pentru Trump în mare parte datorită poziţiei sale faţă de imigraţie, a declarat că şi-ar dori ca preşedintele să se ţină de scenariu.

„Pare că poate fi foarte îngâmfat şi că spune că trebuie să fie cum vrea el”, a spus Melnyk. «E ca şi cum, omule, nu ai 12 ani.» Este însă normal ca popularitatea unui preşedinte să fie la cote maxime înainte de a prelua funcţia şi de a începe activitatea de guvernare. Trump continuă să se bucure de o popularitate ridicată în rândul republicanilor.

Aproximativ 4 din 10 americani au o opinie favorabilă despre Trump, aproximativ în concordanţă cu rata sa de aprobare. În rândul republicanilor, cifra este aproximativ dublă: aproximativ 8 din 10 republicani au o părere pozitivă despre preşedinte şi aproximativ aceeaşi proporţie aprobă modul în care acesta îşi exercită funcţia. Aproximativ o treime dintre adulţii americani au o opinie favorabilă despre vicepreşedintele JD Vance, inclusiv aproximativ 7 din 10 republicani.

Republicanii chestionaţi au apreciat în mod special eforturile de reducere a dimensiunii administraţiei federale conduse de consilierul miliardar Elon Musk şi iniţiativa de reducere a cheltuielilor a lui Trump, Departamentul pentru Eficienţa Administraţiei, cunoscut sub numele de DOGE.

„Per ansamblu, aş spune că sunt mulţumit de preşedinţia lui Trump”, a declarat Matthew Spencer, 30 de ani, republican din Texas.

„Cred că Departamentul pentru Eficienţa Guvernamentală a făcut progrese importante în reducerea cheltuielilor şi sunt de acord cu punerea Americii pe primul loc. Sunt de acord cu politicile pe care le-a implementat în ceea ce priveşte protecţia frontierelor şi redobândirea poziţiei Americii în ceea ce priveşte tarifele.”

„Suntem abia după trei luni, dar până acum totul merge bine”, a declarat Carlos Guevara, 46 de ani, care locuieşte în Florida. Guevara, republican, a afirmat că DOGE a fost un «succes răsunător» şi că, în ceea ce priveşte tarifele, deşi pot exista dificultăţi pe termen scurt, «dacă acest lucru încurajează întreprinderile să înceapă producţia aici... atunci totul se va rezolva în timp».

O perspectivă mai sumbră

Democraţii au o perspectivă mult mai sumbră asupra economiei decât aveau înainte de preluarea mandatului de către Trump. Sondajul a relevat, de asemenea, că marea majoritate a democraţilor consideră că acesta a „mers prea departe” în ceea ce priveşte expulzările şi tarifele vamale.

Gabriel Antonucci, 26 de ani, un democrat care s-a mutat recent în Carolina de Sud, a declarat că al doilea mandat al lui Trump este „mult mai ridicol” decât se aştepta.

„Pare că face tot ce poate pentru a lua decizii greşite”, a spus Antonucci. „Probabil că lucrurile vor fi mai rele peste patru ani decât sunt acum.”

Sondajul AP-NORC a fost realizat în perioada 17-21 aprilie pe un eşantion de 1.260 de adulţi, selectaţi din panelul AmeriSpeak al NORC, bazat pe probabilităţi şi conceput pentru a fi reprezentativ pentru populaţia SUA. Marja de eroare a eşantionului pentru adulţi este de plus sau minus 3,9 puncte procentuale.

